Nebaví vás Siri? Nastavte si na iPhone hlasového asistenta ChatGPT se spuštěním před jediné tlačítko!

Apple v současnosti neumožňuje změnit funkci bočního tlačítka určeného pro Siri na jiného asistenta. Majitelé iPhonů 15 Pro a novějších modelů si však mohou výrazně rozšířit možnosti systému díky tomu, že si na tlačítko Action přiřadí aplikaci ChatGPT. Tím získají rychlý přístup k hlasovému režimu.
Jak nastavit ChatGPT na Akční tlačítko
- Aplikace ChatGPT pro iPhone je dostupná zdarma a umožňuje komunikovat pomocí textu i hlasu.
- Po jejím nainstalování se přihlaste ke svému účtu nebo si vytvořte nový.
- Poté otevřete Nastavení, zvolte Akční tlačítko, přepněte se na sekci OVládání a pomocí vyhledávání najděte položku „ChatGPT“.
- Následně vyberte možnost Open ChatGPT Voice.
Fotogalerie
Po dokončení konfigurace bude dlouhé stisknutí tlačítka Action spouštět hlasový režim ChatGPT. Při prvním použití vás systém vyzve k udělení přístupu k mikrofonu, poté již můžete rovnou začít hovořit. Nedávná aktualizace aplikace sjednotila hlasové a textové rozhraní. Hlasová konverzace nyní probíhá ve stejném okně jako psané dotazy, takže odpovědi se zobrazují v reálném čase včetně textu či vizuálních prvků, které model případně vytvoří. Díky tomu je přechod mezi psaním a mluvením přirozenější a kontext se během dialogu neztrácí. Během hlasové konverzace můžete aplikaci opustit. Chat pokračuje dál a můžete jej zobrazit kliknutím na Dynamic Island. Klepnutím se můžete kdykoli vrátit zpět a relaci ukončit. Je však třeba mít na paměti, že ChatGPT nedokáže provádět některé systémové úkony. Budík si tedy nenastavíte.
Mám Chatgpt nainstalovaný už nějakou dobu i ho používám ale v tom výběru v ovládání na akční tlačítko ho nevidim