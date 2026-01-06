První hardware od OpenAI je na obzoru! Toto by měl nabídnout

Společnost OpenAI se podle nových informací chystá výrazně posunout hlasovou komunikaci s umělou inteligencí. Podle zpráv serveru The Informatio by mělo být chystané první hardwarové zařízení OpenAI do velké míry – možná dokonce výhradně – zaměřené na audio. Tomu má odpovídat i vývoj zcela nové generace hlasových modelů pro ChatGPT, které by měly dorazit už v první polovině roku 2026.
Přirozenější hlas, emoce a skutečný dialog
Podle zdrojů, obeznámených s vývojem, pracuje OpenAI na nové architektuře audio modelů, které mají nabídnout výrazně přirozenější a emotivnější projev. Odpovědi AI by neměly působit strojeně nebo „roboticky“, ale naopak se co nejvíce přiblížit lidské konverzaci – jak tónem hlasu, tak obsahem.
Zásadní novinkou má být také schopnost mluvit současně s uživatelem, tedy nečekat striktně na konec jeho věty. Současné hlasové modely ChatGPT to zatím neumí a konverzace proto působí spíše jako střídání replik než jako skutečný dialog. Nová generace má navíc výrazně lépe zvládat přerušování, změny tématu i spontánní reakce.
OpenAI údajně cílí na uvedení těchto nových audio modelů v prvním čtvrtletí roku 2026, tedy ještě před samotným představením prvního hardwarového produktu.
Tajemné zařízení
Samotné zařízení OpenAI má podle zprávy zůstat ještě zhruba rok od uvedení na trh. Zároveň se nepočítá jen s jedním produktem – naopak má jít o první kus celé rodiny zařízení, která budou tvořit nový ekosystém zaměřený výhradně na zvuk.
Mezi interně diskutovanými koncepty se mají objevovat například chytré brýle nebo inteligentní reproduktor bez displeje. To naznačuje, že OpenAI nechce konkurovat telefonům či tabletům, ale spíše nabídnout zcela nový způsob interakce s AI, který nebude vázaný na obrazovku.
Odvážná sázka na audio
Otázkou zůstává, jak velká část uživatelů je na čistě hlasovou AI skutečně připravena. Mnoho lidí dnes dává přednost textové komunikaci – ať už kvůli soukromí, okolnímu prostředí, nebo prostě osobním preferencím. Přesto je projekt mimořádně zajímavý, zejména s ohledem na zapojení osobností, jako jsou Jony Ive a Sam Altman, kteří se na hardwarové vizi OpenAI podílejí.
Pokud se OpenAI podaří vytvořit skutečně lidsky působící hlasovou AI a zasadit ji do promyšleného zařízení, může jít o jeden z největších posunů v oblasti osobní technologie za poslední roky. Zda ale uživatelé přijmou svět, kde se s umělou inteligencí mluví víc než píše, ukáže až čas.