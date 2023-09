Tvůrci ChatGPT chystají svůj první hardware! Pomůže jim s ním legenda Applu Jony Ive

Umělá inteligence hýbe v posledních měsících světem čím dál tím víc a jak se zdá, hýbat jím bude i nadále. Projekty, které jsou na AI založené, totiž rostou jako houby po dešti, jelikož dokáží spousty denních úloh výrazně usnadnit. A společnosti, které jsou v tomto směru nejdále, díky svému zdaru čím dál tím víc bohatnou, což jim otevírá nové a nové možnosti v jejich podnikání. Skvělým důkazem je i společnost OpenAI, která stojí za zřejmě nejznámnějším chatbotem současnosti ChatGPT.

Jelikož se OpenAI v poslední době díky jejím technologiím velmi daří, údajně se nyní rozhodla přesunout ryze ze softwarového pole i do světa hardwaru. Podle informací deníku The Information proto začal její generální ředitel Sam Altman jednat o spolupráci s legendou Applu, jeho bývalým šéfdesignérem Jony Ivem, který má OpenAI pomoci vytvořit „nový hardware pro věk umělé inteligence“. Co přesně si pod touto frází představit není bohužel v tuto chvíli vůbec jasné a nemá proto příliš smysl jakkoliv hádat. Na projekt nicméně měla už společnost jen od investorů získat více než 11 miliard dolarů, z čehož lze usuzovat, že by mohl být uživatelsky velmi zajímavý a díky designovému rukupisu Jonyho Iva snad i vzhledově zdařilý. Co podle vás OpenAI chystá?