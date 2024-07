Apple se vzdal křesla v představenstvu OpenAI! Důvod nepřekvapí

Je tomu jen pár dnů od chvíle, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že legenda Applu Phil Schiller, který dlouhodobě šéfuje App Store, míří do představenstva OpenAI coby pozorovatel. S OpenAI totiž začal Apple nedávno spolupracovat kvůli integraci ChatGPT do jeho nového AI systému Apple Intelligence, který bude součástí iOS 18. Mít „svého muže“ v představenstvu pak mělo Applu zaručit jednoduše to, že bude o všem důležitém vědět zavčas a nebude tedy hrozit, že by jej OpenAI jakkoliv obcházela. Nyní však kalifornský gigant ze svého záměru couvá.

Ačkoliv by se křeslo pozorovatele v představenstvu OpenAI Applu jistě líbilo, kvůli tomu, že regulační orgány USA výrazně zintenzivňují kontroly technologických gigantů a jejich investic do AI startupů, rozhodl se jej preventivně vzdát. Stejně se zachoval třeba i Microsoft, jehož představitel měl taktéž v OpenAI zasednout do křesla pozorovatele. V obou případech je důvod ryze pragmatický – tedy předcházet případným problémům, které by regulační úřady mohly shledat na tom, že zástupci největších technologických společností světa „dohlíží“ na to, jak si OpenAI se svými pokrokovými technologiemi AI vede. Jinými slovy, než aby musely společnosti dokazovat například to, že nikoho neovlivňují, raději se stáhnout do ústraní a nechají OpenAI fungovat tak, jak doposud.