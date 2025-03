Meta AI je v Messengeru! S češtinou zatím docela bojuje

Je tomu jen pár dnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Meta chystá po letech čekání konečně spustit svou Meta AI v Evropské unii. Tehdy sice ještě nefungovala, po posledních aktualizacích Messengeru se však již začíná v tomto komunikátoru objevovat. Pokud jste však od ní čekali malé zázraky, které zvládá třeba ChatGPT, musíme vás zklamat. Kvůli regulacím ze strany EU, ale určitě i „odfláknutému“ příchodu ze strany Mety, je zatím Meta AI z hlediska funkčnosti dost chabá.

My v redakci jsme si nasazení Meta AI do Messengeru všimli po aktualizaci aplikace včera večer s tím, že se zmínka o ní objevila ve vyhledávací liště v horní části aplikace. Přes tuto lištu lze zadávat buď přímo pokyny, nebo najít chatovací vlákno Meta AI, ve kterém můžete s chatbotem komunikovat de facto ve stejném stylu jako s ostatními uživateli chatu. Je tu však jeden zásadní neduh. Meta AI si totiž zatím nerozumí s češtinou, respektive to alespoň tvrdí. Když ji totiž zadáte česky pokyn, napíše vám, že češtinu nepodporuje, ale už se na ní pracuje. Úsměvné je nicméně to, že předepsanou frázi „Zrovna Czech patří mezi jazyky, které ještě neumím … “ zobrazí až poté, co vám česky na danou otázku odpoví – vy totiž v reálném čase vidíte každé písmeno, které napíše. Respektive to tak bylo alespoň zprvu.

Svým způsobem je vtipné i to, že česky vám sice Meta AI „oficiálně“ odpovídat nezvládne, nicméně když ji česky něco napíšete, rozumí tomu. Kdy bychom se od ní mohli dočkat plnohodnotné podpory češtiny ale ani sama AI neví, takže pokud vás tato novinka zajímá, zkuste si s ní popovídat alespoň anglicky, potažmo jiným světovým jazykem.