Meta AI míří do Evropy! Není však moc o co stát

Do Evropy vstupuje další zajímavý AI hráč a to po několikaletém čekání. Řeč je konkrétně o Meta AI, která sice v USA funguje již od roku 2023, avšak kvůli regulátorům Evropské unie zde může odstartovat až nyní poté, co se Metě podařily zajistit veškeré právní náležitosti. Bohužel, ty však stály umělou inteligenci Meta AI spoustu vlastností, což se ve výsledku zásadně podepisuje na jejím využití.

Zatímco v USA zvládá Meta AI nepřeberné množství nejrůznějších úkonů v čele s generováním obrázků, jejich úpravách a tak podobně, v Evropské unii bude fungovat jen chatbot. Stejně tak má chybět podpora funkce vizuálního rozpoznání pro brýle Ray-Ban Meta, s čímž se však tak nějak dalo počítat i s ohledem na to, že tuto funkci nenabídne v Evropě ani Apple též kvůli řadě regulací. Nicméně i tak bude minimálně vyzkoušení Meta AI zajímavé pro porovnání s ostatními AI asistenty, kteří jsou v současnosti na trhu. V době psaní tohoto článku sice Meta AI ještě nefungovala, to by se však mělo podle vyjádření Mety do pár hodin, maximálně pak dnů změnit.