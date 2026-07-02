Příští PS a Xbox budou zcela bez fyzické mechaniky. Sony i Microsoft nám to dost okatě naznačují už roky

V posledních dnech se stále častěji objevují informace o tom, že příští generace Xboxu, interně označovaná jako Project Helix, dorazí bez optické mechaniky. Na první pohled to může působit jako překvapivý krok, když se ale podíváme na to, jakým směrem se v posledních letech vydaly Sony i Microsoft, vlastně jde o naprosto logické vyústění situace. Server Vice s odvoláním na zákulisní informace tvrdí, že Microsoft už s mechanikou u nové generace vůbec nepočítá. A pokud se tyto informace potvrdí, nebude rozhodně jediný. Vše totiž nasvědčuje tomu, že éra fyzických her se pomalu chýlí ke konci a výrobci konzolí se tím už ani příliš netají.
Oba výrobci na to hráče připravují už několik let
Stačí se podívat na současnou generaci. Microsoft prodává Xbox Series S výhradně bez mechaniky už od roku 2020. Loni pak uvedl také bílou variantu Xbox Series X, která o optickou mechaniku rovněž přišla. Na straně Sony je situace velmi podobná. PlayStation 5 Slim i výkonnější PlayStation 5 Pro se prodávají v základu bez mechaniky, kterou si mohou zájemci dokoupit zvlášť. Právě to byl podle mnohých první signál, že fyzické hry přestávají být pro výrobce prioritou. Mechanika se z povinné součásti konzole stala volitelným příslušenstvím a stále více hráčů zjišťuje, že ji vlastně vůbec nepotřebuje.
Jenže tím změny nekončí. Nedávno se objevila oficiální zpráva, že Sony plánuje od roku 2028 ukončit výrobu fyzických disků pro nové hry na PlayStation. Microsoft pak podle zákulisních informací pracuje na systému, který by hráčům umožnil převést fyzické hry do digitální knihovny. Jinými slovy – oba výrobci už aktivně řeší svět, ve kterém budou hry existovat především digitálně.
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Mechanika zabírá místo, které bude potřeba jinde
Pokud opravdu dorazí příští generace konzolí bez možnosti dokoupení mechaniky, nebude to jen kvůli digitální distribuci. Optická mechanika totiž zabírá poměrně velký prostor uvnitř zařízení a zároveň přináší další omezení při návrhu celé konstrukce. Bez ní mohou výrobci navrhnout kompaktnější šasi, lépe rozmístit chlazení, zvětšit odpařovací komoru, použít větší ventilátory, přidat výkonnější napájecí část nebo jednoduše vytvořit menší a tišší konzoli. S rostoucím výkonem bude přitom právě efektivní chlazení jedním z největších konstrukčních problémů.
V době, kdy většina her stejně vyžaduje desítky gigabajtů aktualizací hned první den po vydání a fyzický disk často slouží spíše jako licence ke stažení zbytku hry, navíc význam mechaniky postupně mizí. Vývojáři i vydavatelé stále více spoléhají na digitální distribuci a cloudové služby. Samozřejmě stále existuje velká skupina hráčů, kteří na fyzické kopie nedají dopustit. Oceňují možnost hry půjčit, prodat nebo jednoduše sbírat krabičky na poličce. Jenže pohled výrobců je jiný. Digitální distribuce znamená nižší náklady na výrobu i logistiku, vyšší marže a zároveň mnohem větší kontrolu nad celým ekosystémem.
Pokud se tedy informace o Project Helix a potažmo i o PS 6 potvrdí, nepůjde o žádnou revoluci, ale spíše o poslední krok v procesu, který začal už před několika lety. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že příští generace PlayStationu i Xboxu bude definitivně patřit digitálním hrám a optická mechanika se stane jen vzpomínkou na dobu, kdy jsme si nové tituly nosili domů v plastových krabičkách. Za mě osobně je to sice na jednu stranu škoda vzhledem k tomu, že fyzické hry mají své kouzlo, na druhou stranu si však myslím, že je ryze digitální herní svět vlastně tak trochu nevyhnutelný.