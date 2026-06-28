PS6 cena může atakovat 1 000$, nové informace naznačují výrazné zdražení

PS6 cena může podle nejnovějších informací atakovat hranici 1000$. Na vydání PlayStationu 6 si sice ještě zřejmě nějakou dobu počkáme, ale kolem připravované konzole už nyní koluje stále více informací. Nejnovější odhady přitom nepotěší zejména hráče, kteří doufali, že Sony udrží cenu nové generace na podobné úrovni jako u PlayStationu 5. Podle známého hardwarového insidera Kepler_L2 totiž začíná být stále pravděpodobnější, že se cena PS6 může přiblížit hranici 1 000 dolarů. Ještě před několika měsíci se přitom nejčastěji spekulovalo o ceně kolem 699 dolarů. Situace na trhu s polovodiči se však mezitím výrazně změnila a výrobní náklady podle dostupných informací rychle rostou. A právě to může být pro Sony jeden z největších problémů celé nové generace.
Největším problémem mají být moderní paměťové čipy a rychlá SSD úložiště. Výrobci polovodičů dnes čelí obrovské poptávce ze strany firem, které staví datová centra pro umělou inteligenci. Právě AI výrazně zvyšuje tlak na dodávky pamětí i úložišť, což se postupně promítá do cen prakticky všech výkonných zařízení. Podle aktuálních odhadů měly výrobní náklady PlayStationu 6 vzrůst o více než 200 dolarů oproti původním kalkulacím. Zatímco dřívější odhady počítaly s hardwarem za přibližně 760 dolarů, nyní se mluví o tom, že samotný kusovník se může blížit až k hranici 1 000 dolarů. A to ještě před započítáním marketingu, distribuce, daní nebo případné marže obchodníků.
PlayStation 6 má být výrazně výkonnější než PS5
Dražší konzole by však neměla být dražší jen kvůli situaci na trhu. Sony má podle dosavadních úniků připravovat velmi výkonný hardware, který má přinést jeden z největších generačních skoků v historii PlayStationu. Spekuluje se například o využití přibližně 30 GB paměti GDDR7, rychlém 1TB SSD úložišti a novém čipu od AMD, který bývá spojován s označením Orion SoC. Taková konfigurace by měla výrazně pomoci nejen klasickému grafickému výkonu, ale také ray tracingu, rychlejšímu načítání her a výpočtům spojeným s umělou inteligencí. Právě AI se má v dalších letech stát jedním z nejdůležitějších prvků herního vývoje, ať už půjde o chování postav, generování prostředí nebo pokročilejší fyziku.
Na první pohled by se mohlo zdát, že nejjednodušším řešením je odložit vydání konzole a počkat, až ceny komponent klesnou. Jenže právě to nemusí být tak jednoduché. Pokud je vývoj PlayStationu 6 už v pokročilé fázi, Sony nemůže jen tak zásadně změnit hardwarový návrh bez obrovských dodatečných nákladů. Navíc není jisté, že budou paměti v následujících letech skutečně levnější. Někteří zástupci polovodičového průmyslu už upozorňují, že vysoká poptávka po paměťových čipech může kvůli boomu umělé inteligence trvat ještě několik let. Odklad by tak paradoxně nemusel cenu snížit, ale naopak ji ještě zvýšit.
PlayStation 6 by se v tomto směru mohl dostat do podobné situace jako kdysi PlayStation 3. Ten byl při uvedení na trh také velmi drahý, mimo jiné kvůli procesoru Cell a Blu-ray mechanice. Sony tehdy musela akceptovat vysoké výrobní náklady a postupně snižovat cenu až ve chvíli, kdy se výroba zlevnila. Podobný scénář nelze vyloučit ani nyní. Sony může zpočátku prodávat PlayStation 6 s velmi nízkou marží, případně i se ztrátou, a spoléhat na příjmy z her, předplatného PlayStation Plus a digitálního obchodu PlayStation Store. Právě ekosystém je dnes pro výrobce konzolí často důležitější než samotný zisk z hardwaru.
Vývojáři už potřebují novou generaci
Kdy vyjde PS6? Dalším důvodem, proč Sony nemusí chtít vydání PS6 příliš dlouho odkládat, je tlak ze strany vývojářů. PlayStation 5 je sice stále velmi schopná konzole, ale v době očekávaného uvedení nové generace bude na trhu už řadu let. Velké AAA hry jsou stále náročnější a vývojáři postupně narážejí na limity současného hardwaru. Nová generace by mohla umožnit větší světy, propracovanější fyziku, lepší ray tracing, stabilnější snímkovou frekvenci a výraznější zapojení umělé inteligence přímo do her. Pokud by Sony čekala příliš dlouho, mohlo by to zpomalit technologický vývoj celého konzolového trhu. Ještě před několika lety by cena 1 000 dolarů za herní konzoli působila téměř nepředstavitelně. Jenže dnešní situace je jiná. Výkonné herní handheldy, prémiové grafické karty i některé kompaktní herní počítače se už k podobným cenám běžně dostávají. Pokud hráči požadují špičkový výkon, rychlé úložiště a moderní technologie, někde se to musí projevit. Pro Sony to však bude velmi citlivé rozhodnutí. PlayStation vždy stál na kombinaci vysokého výkonu a relativně dostupné ceny. Pokud by se PS6 skutečně prodávala za cenu kolem 1 000 dolarů, mohlo by to změnit způsob, jakým hráči o nové generaci konzolí přemýšlejí.
Je důležité dodat, že Sony zatím cenu PlayStationu 6 oficiálně neoznámila. Všechny současné informace vycházejí z úniků, odhadů a analýz nákladů na komponenty. Přesto dávají smysl v kontextu toho, co se aktuálně děje na trhu s paměťmi, SSD a polovodiči obecně. Pokud se současný trend nezmění, může být PlayStation 6 nejen nejvýkonnější, ale také nejdražší konzolí v historii značky. A hráči se budou muset smířit s tím, že nová generace konzolí už nemusí stát tolik, kolik jsme byli zvyklí platit v minulosti.