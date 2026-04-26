Jak nastavit PS, aby měl co největší výkon

J. Jan Vajdák
Pokud máte pocit, že vaše PS5 neběží úplně na plné obrátky, možná máte v systému zapnuté výchozí hodnoty, které upřednostňují grafiku před plynulostí. Aby herní zážitek odpovídal standardům roku 2026, je potřeba se vnořit do nastavení a pár věcí ručně přenastavit. Tady je osvědčený postup, jak jsem svou konzoli zrychlil.

Aktivace režimu výkonu na systémové úrovni

Prvním a nejdůležitějším krokem je „vynucení výkonu“. V menu Nastavení > Uložená data a nastavení her/aplikací > Předvolby hry přepněte položku Režim výkonu nebo režim rozlišení na Režim výkonu. Tím dáte konzoli jasný příkaz, že vaše priorita je vysoká snímková frekvence (FPS) nad rozlišením. Hry se pak budou automaticky spouštět v režimech, které cílí na 60 nebo 120 FPS. Jestliže naopak cílíte na kvalitu a 4K, postupujte stejně, ale zvolte Režim kvality.

Obraz, VRR a latence

Pro skutečně plynulý obraz bez trhání je klíčové nastavení v sekci Obrazovka a video > Výstup videa. Pokud to váš monitor nebo televize dovoluje (potřebujete HDMI 2.1), nastavte Výstup 120 Hz a VRR (variabilní obnovovací frekvence) na Automaticky. VRR je v roce 2026 naprostý standard, který eliminuje lagy a vizuální artefakty i u neoptimalizovaných her. Nezapomeňte také aktivovat ALLM (automatický režim nízké latence), který televizi přepne do herního režimu s nejnižším input lagem.

Údržba systému pro stabilní chod

Výkon ovlivňuje i stav softwaru. Proto pravidelně čistím mezipaměť a obnovuji databázi přes Nouzový režim (Safe Mode). Postačí při zapínání držet tlačítko napájení do druhého pípnutí a vybrat Clear Cache and Rebuild Database. Tento proces promaže zbytečné soubory a zrychlí načítání systému. Pokud vám hry běží podezřele pomalu, zkontrolujte také volné místo na SSD a vypněte automatické nahrávání videí při získání trofejí, které zbytečně vytěžuje systém během hraní.

