Jak připojit AirPods k PS5

Připojení bezdrátových sluchátek AirPods k PlayStationu 5 se na první pohled může zdát jako jasná věc a jednoduchý úkol. Nicméně konzole od Sony nativně nepodporuje přenos zvuku přes standardní Bluetooth protokoly. Z toho důvodu sluchátka od Applu přes systémové menu konzole nespárujete. Existují však dvě spolehlivá řešení, jak toto omezení obejít a zvuk do sluchátek dostat.
Řešení 1: Použití externího Bluetooth adaptéru
Nejspolehlivější cestou, která zajišťuje stabilní zvuk s minimální latencí, je využití externího Bluetooth adaptéru (audio transmitteru). Ideální je pořídit model s konektorem USB-C, který lze zapojit přímo do předního panelu PS5.
- Zapojte Bluetooth adaptér do příslušného USB portu zapnuté konzole PS5.
- Uveďte adaptér do párovacího režimu (zpravidla dlouhým podržením tlačítka).
- Otevřete krabičku od AirPods (sluchátka ponechte uvnitř) a podržte zadní párovací tlačítko, dokud nezačne blikat bílá stavová dioda.
- Zařízení se během několika sekund automaticky spárují.
- V rozhraní PS5 přejděte do Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup a zkontrolujte, že je jako primární výstupní zařízení vybrán zapojený USB adaptér.
Limitem tohoto řešení je nefunkčnost mikrofonu v AirPods, jelikož většina běžných adaptérů přenáší pouze výstupní audio. Pro hlasový chat je nutné využívat mikrofon integrovaný v ovladači DualSense.
Fotogalerie
Řešení 2: Spárování přes chytrou televizi
Pokud je PS5 připojeno k moderní Smart TV s integrovaným Bluetooth modulem, lze konzoli zcela obejít. Sluchátka spárujete přímo s televizorem v jeho vlastním nastavení Bluetooth. Zvuk z PS5 putuje přes HDMI kabel do televize a následně bezdrátově do AirPods. U tohoto postupu je ovšem nutné počítat s možnou mírnou latencí zvuku, která vám může u her kazit zážitek. Jelikož latence je pro mě u her zcela nepřijatelná, navrhuji vám, ať zkusíte hlavně první řešení.
