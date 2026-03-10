PS6 má být brutální bestie: Sony míří na 4K při 120 FPS s plným ray tracingem

Na internet unikly nové informace o chystané konzoli PlayStation 6 a pokud se potvrdí, čeká nás jeden z největších výkonových skoků v historii herních konzolí. Podle známého insidera Moore’s Law Is Dead totiž Sony vyvíjí hardware, který má být schopný spouštět většinu her ve 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu a zároveň s plně zapnutým ray tracingem.
S informací přišel především známý insider vystupující pod jménem Moore’s Law Is Dead, který se dlouhodobě věnuje únikům ze světa polovodičů a herního hardwaru. Na jeho tvrzení následně upozornily také servery Twisted Voxel a Tech4Gamers, podle nichž interní zdroje naznačují, že Sony chce z PlayStationu 6 udělat doslova extrémně výkonný stroj zaměřený především na maximální vizuální kvalitu moderních her. Pokud se tyto informace potvrdí, cílem nové generace má být spouštění většiny titulů v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu, a to navíc s plně zapnutým ray tracingem, tedy technologií realistického nasvícení scény, která je dnes pro hardware extrémně náročná.
Právě kombinace 4K rozlišení, 120 FPS a pokročilého ray tracingu je totiž něco, co současná generace konzolí zvládá jen ve velmi omezené míře. PlayStation 5 i Xbox Series X často nutí hráče volit mezi dvěma režimy, buď vyšším rozlišením s nižší snímkovou frekvencí, nebo naopak plynulejším obrazem za cenu kompromisů v grafice. Podle uniklých informací chce Sony u PlayStationu 6 tuto volbu prakticky eliminovat a nabídnout výkon, který umožní vysoké rozlišení i extrémní plynulost současně. Pro hráče by to znamenalo nejen výrazně ostřejší obraz, ale také mnohem plynulejší animace, rychlejší reakce ve hrách a celkově realističtější grafiku.
Zajímavé je, že podle dostupných informací má být PlayStation 6 opět postaven na čipech vyvinutých ve spolupráci s AMD. Sony a AMD spolupracují už několik generací konzolí a právě tato spolupráce stojí i za procesory a grafickými jednotkami v PlayStationu 5. Nový čip by měl využívat výrazně modernější výrobní proces a novou generaci grafické architektury, která by měla dramaticky zlepšit výkon v ray tracingu, ale také v oblasti upscalingu a práce s umělou inteligencí. Právě AI totiž začíná hrát ve hrách stále větší roli, a to nejen při generování obrazu, ale také například při simulaci prostředí, chování postav nebo fyziky.
Dalším důležitým faktorem bude samozřejmě i rychlost úložiště. Už PlayStation 5 ukázal, jak velký dopad může mít extrémně rychlé SSD na design her, načítání světů nebo práci s velkými otevřenými mapami. U PlayStationu 6 se očekává další výrazné zrychlení, které by mohlo umožnit ještě komplexnější herní světy bez klasických načítacích obrazovek. Vývojáři by díky tomu mohli vytvářet mnohem větší a detailnější prostředí, aniž by byli omezeni rychlostí datového přenosu. Co se týče termínu uvedení na trh, aktuální informace naznačují, že Sony cílí na konec roku 2027. Tento termín by dával smysl i z historického hlediska, protože mezi jednotlivými generacemi PlayStationu bývá obvykle zhruba sedmiletý cyklus. PlayStation 5 dorazil na trh v roce 2020, takže příchod nové generace kolem roku 2027 by přesně zapadal do tradičního harmonogramu společnosti. Některé zdroje ale zároveň upozorňují, že pokud by se během vývoje objevily komplikace, není vyloučeno ani mírné posunutí vydání na začátek roku 2028.
Samotné Sony zatím samozřejmě existenci PlayStationu 6 oficiálně nepotvrdilo, což ale není nijak překvapivé. Společnosti obvykle začínají o nové generaci konzolí otevřeně mluvit až několik let před jejím uvedením. Přesto je téměř jisté, že vývoj nové platformy už nějakou dobu probíhá, protože návrh a výroba takto komplexního hardwaru je proces, který běžně trvá mnoho let. Pokud se uniklé informace ukážou jako přesné, PlayStation 6 by mohl představovat jeden z největších technologických skoků v historii herních konzolí. Kombinace 4K rozlišení, 120 snímků za sekundu, masivního ray tracingu a nových AI technologií by totiž mohla výrazně změnit nejen vizuální stránku her, ale také způsob, jakým se hry vyvíjejí a jak vypadají jejich herní světy. V každém případě je ale jasné, že na skutečné představení si ještě několik let počkáme, protože Sony má nyní stále před sebou druhou polovinu životního cyklu PlayStationu 5.