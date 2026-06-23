Kdy výjde PS6? Platí rok 2027!

Internetem otřásly spekulace, že si na PlayStation 6 počkáme až do roku 2029. Nové zprávy přímo od výrobců hardwaru ale přinesly nečekaný zvrat. Sony podle všeho svůj největší projekt posledních let nijak nebrzdí. Přestože se současný PlayStation 5 stále skvěle prodává, pozornost herního světa se už definitivně upírá k jeho nástupci. Kolem PS6 se právě rozhořela jedna z největších bitev letošního roku. Co je na spekulacích pravdy? Paniku odstartovala finanční analýza spojená s obřím vydavatelstvím Embracer Group. Analytici v ní varovali před vážným problémem, který aktuálně drtí celý technologický průmysl: brutálním zdražením operačních pamětí DRAM a NAND úložišť. Může za to masivní boom umělé inteligence. Obří AI datová centra firem jako NVIDIA, Microsoft nebo OpenAI vykupují výrobní kapacity polovodičových firem po celých vagonech. Právě kvůli tomuto tlaku se začalo mluvit o tom, že Sony bude muset vydání PS6 odložit na roky 2028 až 2029.
Insider uklidňuje hráče: Rok 2027 platí!
Do debaty naštěstí vstoupil respektovaný technologický insider KeplerL2, který má za sebou dlouhý seznam potvrzených úniků. A jeho verdikt mluví jasně: Žádný odklad se nekoná. Vývoj PlayStationu 6 běží na plné obrátky podle původního harmonogramu.
Stejné zprávy přicházejí také z dodavatelského řetězce giganta TSMC, který pro Sony a AMD vyrábí ty nejmodernější čipy. Všechny procesy aktuálně směřují k jedinému cíli – uvedení PlayStationu 6 na trh v roce 2027.
- Tradiční cyklus: Sony drží sedmiletou životnost konzolí (PS4 vyšel 2013, PS5 v roce 2020). Rok 2027 perfektně sedí.
- Problém pro vývojáře: Odklad na rok 2029 by znamenal devítiletý cyklus pro PS5, což by vývoj her extrémně brzdilo.
Rostoucí ceny komponent kvůli AI sice trh dál komplikují (už dříve kvůli tomu zdražily některé notebooky či nová Steam Machine od Valve), ale gigant jako Sony má u výrobců čipů dostatečně silnou pozici, aby si své kapacity obhájil.
Na co se v PS6 těšit?
Detaily jsou sice stále tajné, ale hardwarové úniky slibují největší technologický skok v historii značky. Nová generace procesorů AMD (Zen CPU a grafická architektura RDNA nové generace). Hardwarová akcelerace umělé inteligence pro chytřejší NPC a lepší grafiku. Pokročilý ray tracing nové generace a plynulé hraní ve 4K při vysokých FPS. Dokonalá synergie s 8K televizory a novou generací VR brýlí. Vše nasvědčuje tomu, že se spekulace o obřím odkladu nepotvrdí. Pokud plánujete nákup nové generace, začněte šetřit, rok 2027 se blíží.