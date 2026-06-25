Zavřít reklamu

Šílenství kolem GTA VI v Česku pokračuje. Dnes startuje předprodej a každé třetí kliknutí na herní novinky míří k tomuto titulu

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
0

Listopadový megahit Grand Theft Auto VI (GTA VI) má přepsat historii zábavního průmyslu. Přestože hra vyjde až za několik měsíců, právě dnes odstartovaly oficiální předobjednávky a fanoušci se mobilizují s velkým předstihem. Data nákupního poradce Heureka.cz a nástroje Marketing Miner potvrzují, že Češi berou produktové karty útokem a dopředu plánují, jak si herní událost dekády užít na maximum.

Mohlo by vás zajímat

Zájem o hry je letos o polovinu vyšší než loni

Že se schyluje na podzim k něčemu mimořádnému, dokazují už data z letošního jara. Celý herní segment na Heureka.cz se totiž momentálně nachází na výrazně vyšší startovací pozici než v předchozích letech. Při srovnání lednových dat je vidět, že celkový zájem o herní kategorie meziročně vzrostl o víc než 40 %. „Skutečným skokanem roku jsou PC hry, u kterých zájem vyletěl téměř dvojnásobně, následovaný kategorií Hry na PS5 s nárůstem o skoro polovinu a Herními konzolemi (+30 %),” komentuje Ondřej Šveda, mluvčí Heureka Group.

Pozor na „výhodné“předobjednávky

Se startem předobjednávek a rostoucím zájmem o herní novinky se však tradičně objevují i rizika v podobě fiktivních předobjednávek nebo podezřele levných nabídek na internetu. Nedočkavost zákazníků je totiž pro pochybné prodejce ideální příležitostí.

„Naším cílem je, aby nákup takto očekávaného titulu byl pro fanoušky především bezpečný a bezproblémový. Na Heurece proto nabízíme prověřené nákupní prostředí a spolupracujeme pouze s obchody, které mají reálné hodnocení od zákazníků, takže přítomnost obchodu u nás, ideálně s modrým či zlatým certifikátem Ověřeno zákazníky, je pro kupující jasnou garancí spolehlivosti,“ uzavírá Ondřej Hnát, šéf obchodu z Heureka Group.

Boobie Ike 01 Boobie_Ike_01
Boobie Ike 02 Boobie_Ike_02
Boobie Ike 03 Boobie_Ike_03
Boobie Ike 04 Boobie_Ike_04
Brian Heder 01 Brian_Heder_01
Brian Heder 02 Brian_Heder_02
Brian Heder 03 Brian_Heder_03
Brian Heder 04 Brian_Heder_04
Cal Hampton 01 Cal_Hampton_01
Lucia Caminos 03 Lucia_Caminos_03
Lucia Caminos 04 Lucia_Caminos_04
Lucia Caminos 05 Lucia_Caminos_05
Lucia Caminos 06 Lucia_Caminos_06
Cal Hampton 02 Cal_Hampton_02
Cal Hampton 03 Cal_Hampton_03
Raul Bautista 01 Raul_Bautista_01
Raul Bautista 02 Raul_Bautista_02
Raul Bautista 03 Raul_Bautista_03
Raul Bautista 04 Raul_Bautista_04
Cal Hampton 04 Cal_Hampton_04
DreQuan Priest 01 DreQuan_Priest_01
Real Dimez 01 Real_Dimez_01
Real Dimez 02 Real_Dimez_02
Real Dimez 03 Real_Dimez_03
Real Dimez 04 Real_Dimez_04
DreQuan Priest 02 DreQuan_Priest_02
DreQuan Priest 03 DreQuan_Priest_03
DreQuan Priest 04 DreQuan_Priest_04
Ambrosia 01 Ambrosia_01
Ambrosia 02 Ambrosia_02
Ambrosia 03 Ambrosia_03
Ambrosia 04 Ambrosia_04
Ambrosia 05 Ambrosia_05
Jason Duval 01 Jason_Duval_01
Grassrivers 01 Grassrivers_01
Grassrivers 02 Grassrivers_02
Grassrivers 03 Grassrivers_03
Grassrivers 04 Grassrivers_04
Jason Duval 02 Jason_Duval_02
Jason Duval 03 Jason_Duval_03
Leonida Keys 01 Leonida_Keys_01
Leonida Keys 02 Leonida_Keys_02
Leonida Keys 03 Leonida_Keys_03
Leonida Keys 04 Leonida_Keys_04
Leonida Keys 05 Leonida_Keys_05
Jason Duval 04 Jason_Duval_04
Jason Duval 05 Jason_Duval_05
Mount Kalaga National Park 01 Mount_Kalaga_National_Park_01
Mount Kalaga National Park 02 Mount_Kalaga_National_Park_02
Mount Kalaga National Park 03 Mount_Kalaga_National_Park_03
Mount Kalaga National Park 04 Mount_Kalaga_National_Park_04
Mount Kalaga National Park 05 Mount_Kalaga_National_Park_05
Mount Kalaga National Park 06 Mount_Kalaga_National_Park_06
Jason Duval 06 Jason_Duval_06
Lucia Caminos 01 Lucia_Caminos_01
Port Gellhorn 01 Port_Gellhorn_01
Port Gellhorn 02 Port_Gellhorn_02
Port Gellhorn 03 Port_Gellhorn_03
Port Gellhorn 04 Port_Gellhorn_04
Port Gellhorn 05 Port_Gellhorn_05
Lucia Caminos 02 Lucia_Caminos_02
Vice City 01 Vice_City_01
Vice City 02 Vice_City_02
Vice City 03 Vice_City_03
Vice City 04 Vice_City_04
Vice City 05 Vice_City_05
Vice City 06 Vice_City_06
Vice City 07 Vice_City_07
Vice City 08 Vice_City_08
Vice City 09 Vice_City_09
GTA 6 screenshots 1 GTA 6 screenshots 1
GTA 6 screenshots 2 GTA 6 screenshots 2
GTA 6 screenshots 3 GTA 6 screenshots 3
GTA 6 screenshots 4 GTA 6 screenshots 4
GTA 6 screenshots 5 GTA 6 screenshots 5
GTA 6 screenshots 6 GTA 6 screenshots 6
GTA 6 screenshots 7 GTA 6 screenshots 7
GTA 6 screenshots 8 GTA 6 screenshots 8
GTA 6 screenshots 9 GTA 6 screenshots 9
GTA 6 screenshots 10 GTA 6 screenshots 10
GTA 6 screenshots 11 GTA 6 screenshots 11
GTA 6 screenshots 12 GTA 6 screenshots 12
GTA 6 screenshots 13 GTA 6 screenshots 13
GTA 6 screenshots 14 GTA 6 screenshots 14
GTA 6 screenshots 15 GTA 6 screenshots 15
GTA 6 screenshots 16 GTA 6 screenshots 16
GTA 6 screenshots 17 GTA 6 screenshots 17
GTA 6 screenshots 18 GTA 6 screenshots 18
GTA 6 screenshots 19 GTA 6 screenshots 19
GTA 6 screenshots 20 GTA 6 screenshots 20
GTA 6 screenshots 21 GTA 6 screenshots 21
GTA 6 screenshots 22 GTA 6 screenshots 22
GTA 6 screenshots 23 GTA 6 screenshots 23
GTA 6 screenshots 24 GTA 6 screenshots 24
GTA 6 screenshots 25 GTA 6 screenshots 25
GTA 6 screenshots 26 GTA 6 screenshots 26
GTA 6 screenshots 27 GTA 6 screenshots 27
GTA 6 screenshots 28 GTA 6 screenshots 28
GTA 6 screenshots 29 GTA 6 screenshots 29
GTA 6 screenshots 30 GTA 6 screenshots 30
GTA 6 screenshots 31 GTA 6 screenshots 31
GTA 6 screenshots 32 GTA 6 screenshots 32
GTA 6 screenshots 33 GTA 6 screenshots 33
GTA 6 screenshots 34 GTA 6 screenshots 34
GTA 6 screenshots 35 GTA 6 screenshots 35
GTA 6 screenshots 36 GTA 6 screenshots 36
GTA 6 screenshots 37 GTA 6 screenshots 37
GTA 6 screenshots 38 GTA 6 screenshots 38
GTA 6 screenshots 39 GTA 6 screenshots 39
GTA 6 screenshots 40 GTA 6 screenshots 40
GTA 6 screenshots 41 GTA 6 screenshots 41
GTA 6 screenshots 42 GTA 6 screenshots 42
GTA 6 screenshots 43 GTA 6 screenshots 43
GTA 6 screenshots 44 GTA 6 screenshots 44
GTA 6 screenshots 45 GTA 6 screenshots 45
GTA 6 screenshots 46 GTA 6 screenshots 46
GTA 6 screenshots 47 GTA 6 screenshots 47
GTA 6 screenshots 48 GTA 6 screenshots 48
GTA 6 screenshots 49 GTA 6 screenshots 49
GTA 6 screenshots 50 GTA 6 screenshots 50
GTA 6 screenshots 51 GTA 6 screenshots 51
GTA 6 screenshots 52 GTA 6 screenshots 52
GTA 6 screenshots 53 GTA 6 screenshots 53
GTA 6 screenshots 54 GTA 6 screenshots 54
GTA 6 screenshots 55 GTA 6 screenshots 55
GTA 6 screenshots 56 GTA 6 screenshots 56
GTA 6 screenshots 57 GTA 6 screenshots 57
GTA 6 screenshots 58 GTA 6 screenshots 58
Vstoupit do galerie

Nedočkavost v číslech. GTA VI drtí konkurenci

Čísla z Heureky mluví jasně. Momentálně v kategorii her pro PlayStation 5 chystaný hit totálně vymazal veškerou konkurenci: 

  • GTA VI získalo v žebříčku TOP 30 her pro PS5 téměř třetinu veškeré pozornosti – přestože oficiální předobjednávky startují právě dnes. 
  • Hokejová simulace NHL 26, která je druhá v pořadí, zaznamenává 5krát méně kliknutí než GTA VI. 
  • Zájem o chystané GTA VI je na Heurece aktuálně 24krát vyšší než u legendárního předchůdce GTA V, kterého přitom lidé stále aktivně kupují.

„Čeští hráči jsou tak natěšení, že nenechávají nic náhodě. Už měsíce předem sledují obchody a ladí přípravy, aby mohli hrát hned v první vteřině, kdy novinka dorazí na trh, “ říká Ondřej Šveda, mluvčí Heureka Group.

Přes 40 000 hledání měsíčně a ladění hardwaru

Samotný termín „gta 6“ případně „gta vi“ generuje v ČR bez jakékoliv běžící reklamy obrovský zájem. Data z české technologické společnosti Marketing Miner ukazují, že Češi na Googlu vyhledají samotnou hru a informace o jejím vydání více než 40 000krát jen za poslední měsíc. Z analýzy navíc vyplývá, že hráči se s předstihem připravují i po technické stránce. Tisíce Čechů si už teď zjišťují parametry pro své počítače nebo rovnou plánují nákup PlayStationu 5. Chtějí mít zkrátka jistotu, že si v listopadu užijí herní událost dekády v té nejvyšší kvalitě.

Mohlo by vás zajímat

Poučení z Kingdom Come II

Když loni v únoru vyšla mezinárodně oceněná hra Kingdom Come: Deliverance II, zájem o kategorii her na PC a konzole vyskočil meziměsíčně téměř dvanáctinásobně. U GTA VI podle Heureky lze očekávat minimálně stejný nebo ještě větší zájem.

„Listopadový release zasáhne obchody v plné síle, což může v předvánoční špičce lokálně zkomplikovat dostupnost,” říká Ondřej Hnát, šéf obchodu z Heureka Group. „Čekáme vysokou poptávku nejen po hře samotné, ale i po hardwaru v podobě konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra vyjde nejdříve. Ty tak zachytí první vlnu zájmu. Další impuls pak přinese pozdější vydání PC verze, které pro změnu pravděpodobně zvedne poptávku po počítačových komponentech a grafických kartách.”

GTA 6 lze předobjednat například zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.