Šílenství kolem GTA VI v Česku pokračuje. Dnes startuje předprodej a každé třetí kliknutí na herní novinky míří k tomuto titulu

Listopadový megahit Grand Theft Auto VI (GTA VI) má přepsat historii zábavního průmyslu. Přestože hra vyjde až za několik měsíců, právě dnes odstartovaly oficiální předobjednávky a fanoušci se mobilizují s velkým předstihem. Data nákupního poradce Heureka.cz a nástroje Marketing Miner potvrzují, že Češi berou produktové karty útokem a dopředu plánují, jak si herní událost dekády užít na maximum.
Zájem o hry je letos o polovinu vyšší než loni
Že se schyluje na podzim k něčemu mimořádnému, dokazují už data z letošního jara. Celý herní segment na Heureka.cz se totiž momentálně nachází na výrazně vyšší startovací pozici než v předchozích letech. Při srovnání lednových dat je vidět, že celkový zájem o herní kategorie meziročně vzrostl o víc než 40 %. „Skutečným skokanem roku jsou PC hry, u kterých zájem vyletěl téměř dvojnásobně, následovaný kategorií Hry na PS5 s nárůstem o skoro polovinu a Herními konzolemi (+30 %),” komentuje Ondřej Šveda, mluvčí Heureka Group.
Pozor na „výhodné“předobjednávky
Se startem předobjednávek a rostoucím zájmem o herní novinky se však tradičně objevují i rizika v podobě fiktivních předobjednávek nebo podezřele levných nabídek na internetu. Nedočkavost zákazníků je totiž pro pochybné prodejce ideální příležitostí.
„Naším cílem je, aby nákup takto očekávaného titulu byl pro fanoušky především bezpečný a bezproblémový. Na Heurece proto nabízíme prověřené nákupní prostředí a spolupracujeme pouze s obchody, které mají reálné hodnocení od zákazníků, takže přítomnost obchodu u nás, ideálně s modrým či zlatým certifikátem Ověřeno zákazníky, je pro kupující jasnou garancí spolehlivosti,“ uzavírá Ondřej Hnát, šéf obchodu z Heureka Group.
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Nedočkavost v číslech. GTA VI drtí konkurenci
Čísla z Heureky mluví jasně. Momentálně v kategorii her pro PlayStation 5 chystaný hit totálně vymazal veškerou konkurenci:
- GTA VI získalo v žebříčku TOP 30 her pro PS5 téměř třetinu veškeré pozornosti – přestože oficiální předobjednávky startují právě dnes.
- Hokejová simulace NHL 26, která je druhá v pořadí, zaznamenává 5krát méně kliknutí než GTA VI.
- Zájem o chystané GTA VI je na Heurece aktuálně 24krát vyšší než u legendárního předchůdce GTA V, kterého přitom lidé stále aktivně kupují.
„Čeští hráči jsou tak natěšení, že nenechávají nic náhodě. Už měsíce předem sledují obchody a ladí přípravy, aby mohli hrát hned v první vteřině, kdy novinka dorazí na trh, “ říká Ondřej Šveda, mluvčí Heureka Group.
Přes 40 000 hledání měsíčně a ladění hardwaru
Samotný termín „gta 6“ případně „gta vi“ generuje v ČR bez jakékoliv běžící reklamy obrovský zájem. Data z české technologické společnosti Marketing Miner ukazují, že Češi na Googlu vyhledají samotnou hru a informace o jejím vydání více než 40 000krát jen za poslední měsíc. Z analýzy navíc vyplývá, že hráči se s předstihem připravují i po technické stránce. Tisíce Čechů si už teď zjišťují parametry pro své počítače nebo rovnou plánují nákup PlayStationu 5. Chtějí mít zkrátka jistotu, že si v listopadu užijí herní událost dekády v té nejvyšší kvalitě.
Poučení z Kingdom Come II
Když loni v únoru vyšla mezinárodně oceněná hra Kingdom Come: Deliverance II, zájem o kategorii her na PC a konzole vyskočil meziměsíčně téměř dvanáctinásobně. U GTA VI podle Heureky lze očekávat minimálně stejný nebo ještě větší zájem.
„Listopadový release zasáhne obchody v plné síle, což může v předvánoční špičce lokálně zkomplikovat dostupnost,” říká Ondřej Hnát, šéf obchodu z Heureka Group. „Čekáme vysokou poptávku nejen po hře samotné, ale i po hardwaru v podobě konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra vyjde nejdříve. Ty tak zachytí první vlnu zájmu. Další impuls pak přinese pozdější vydání PC verze, které pro změnu pravděpodobně zvedne poptávku po počítačových komponentech a grafických kartách.”