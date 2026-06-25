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Herní historie píše novou kapitolu. Odstartovaly předobjednávky na GTA 6

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Herní historie začíná psát novou kapitolu. Po dlouhých měsících, respektive spíš letech vzhledem k tomu, že bylo GTA 6 oficiálně oznámeno před Vánoci 2023, totiž spouští Rockstar Games předobjednávky na tento titul. Děje se tak konkrétně 25. června 2026 s tím, že start probíhá u vybraných prodejců a v obchodech PS Store a Xbox Store přesně o půlnoci místního času, což ve střední Evropě připadá právě na tuto chvíli. Pokud se tedy GTA 6, jehož vydání je plánováno na 19. listopadu letošního roku, nemůžete dočkat, jeho předobjednávkou se k němu můžete nyní zase o něco víc přiblížit.

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Co se týče verzí hry, k dispozici bude nakonec „jen“ standardní a Ultimate edice s tím, že za standardní si Rockstar bude účtovat 79,99 dolarů (a zřejmě i euro, byť evropskou cenu jsme v době psaní tohoto článku ještě neznali), a za Ultimate edici pak 99,99 dolarů, přičemž za příplatek vám do hry nadělí spoustu zajímavých bonusů. Poměrně zvláštně pak může působit rozhodnutí o tom, že v krabicových verzích hry nebude k dispozici fyzický disk, ale jen kód pro PS/Xbox obchody ke stažení. Tímto krokem si chce dle všeho Rockstar dokonale pohlídat to, že se hra nedostane do oběhu dřív než má, což se v minulosti dělo.

GTA 6 půjde předobjednat například zde

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