PlayStation definitivně končí s disky. Od roku 2028 budou nové hry vycházet už jen digitálně

Tak tohle je konec jedné obří éry. Sony před malou chvílí oznámila, že od ledna 2028 ukončí výrobu fyzických disků pro nové hry vycházející na konzole PlayStation. Jinými slovy, pokud po tomto datu dorazí nová hra na PlayStation, klasický disk v krabičce už u ní jednoduše nečekejte.
Důvod je podle Sony jednoduchý. Hráči se čím dál více přesouvají k digitálním verzím her a fyzické disky už zkrátka nehrají takovou roli jako dřív. Nové tituly tak budou po lednu 2028 dostupné na PlayStation Store a u prodejců už jen v digitální podobě – tedy typicky formou kódu nebo jiné digitální licence.
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Starých her se změna netýká
Důležité je dodat, že se změna nebude vztahovat na hry, které už vyšly, případně vyjdou na disku ještě před lednem 2028. Ty samozřejmě nezmizí a majitelé fyzických kopií o nic nepřijdou. Sony ale dává jasně najevo, že u nových titulů už s klasickou výrobou disků do budoucna nepočítá.
Z pohledu hráčů jde o poměrně zásadní zlom. Fyzické edice totiž pro spoustu lidí nejsou jen plastová krabička do poličky, ale také možnost hru půjčit kamarádovi, prodat ji dál, koupit ji z druhé ruky nebo ji mít jednoduše „opravdu doma“. Digitální distribuce je sice pohodlnější a pro vydavatele výhodnější, zároveň ale hráče výrazně víc váže na konkrétní účet, obchod a podmínky platformy.
Sony tvrdí, že tímto krokem jen reaguje na to, jak dnes většina hráčů ke hrám přistupuje. A upřímně, není to velké překvapení. Už PS5 se prodává i v čistě digitální verzi, krabicovky často obsahují obří day-one patche a u některých her je disk spíš vstupenkou ke stažení zbytku obsahu než kompletní hrou jako kdysi. Přesto ale platí, že oznámení PlayStationu bude pro řadu sběratelů a fanoušků fyzických kopií hodně hořkou pilulkou.
Rok 2028 je sice ještě relativně daleko, směr je ale naprosto jasný. Herní průmysl se posouvá do digitálu definitivně a PlayStation tímto krokem jen potvrzuje, že éra disků se u nových her pomalu, ale jistě blíží ke konci. Za mě osobně je to ale vlastně docela škoda. Ačkoliv mám sám (byť na Xboxu) většinu her digitálně, některé tituly, které pro mě mají větší váhu či k nim mám citovou vazbu, si raději pořizuji v krabicové verzi. Tomu ale bude zřejmě brzy konec.