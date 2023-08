10 výtečných her, které jsme hráli na PSP

PlayStation Portable, nebo-li PSP, je dnes již legendární handheldovou konzolí. Stala se nesmírné populární a dorazilo na ni několik skvostných her. Během let vyšlo několik modelů této konzole, které se lišily designem, hmotností i pamětí. Budeme-li vycházet z první verze, ta dostala do vínku procesor o taktu 333 MHz, 32 MB RAM, úložiště 32 MB a displej o úhlopříčce 4,3″ s rozlišením 480 x 272 pixelů. U pozdějších verzí bylo přítomno 64 MB RAM, což konzoli ve velkém pomohlo. Této konzole se prodalo 80 až 82 milionů kusů. Pojďme se ovšem už podívat na 10 skvělých titulů, které jsme měli možnost hrát.

God of War: Chains of Olympus

God of War nebylo v té době populární pouze na PS2. TItulu se velmi vydařil i na PSP a dle některých jde vůbec o nejlepší hru, která na tuto konzoli kdy dorazila.