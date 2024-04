EU chystá další past na Apple! iPady čekají zásadní změny

Evropská unie ovlivňuje podnikání Applu na evropském trhu čím dál tím víc a to i přesto, že o její zásah valná většina jablíčkářů vůbec nestojí. Poté, co přiměla kalifornského giganta k nasazení USB-C na iPhony či k odemčení jejich systému alternativním obchodům s aplikacemi, jednodušší změně výchozího prohlížeče, zpřístupnění NFC čipu platebním službám a aplikacím či podpoře instalace aplikací z internetu, totiž chystá další zásadní novinku.

Agentura Bloomberg upozornila před pár hodinami na to, že se Evropské komisi podařila rozšířit působnost zákona o digitálních trzích tak, aby pod něj nově spadaly i iPady, respektive iPadOS. Nyní má tedy Apple zhruba půl roku na to, aby tímto systémem splňoval ve výsledku vše, co v předešlých týdnech a měsících uzpůsobil požadavkům Evropské unie v případě iOS. To jinými slovy znamená, že i na iPady míří podpora alternativních obchodů s aplikacemi či instalace aplikací mimo App Store, alternativní webové prohlížeče nevyužívající WebKit a tak podobně. Pokud by pak Apple z nějakého důvodu nechtěl tyto požadavky dodržet, hrozily by mu drakonické pokuty dosahující až 20 % jeho ročního celosvětového obratu v případě opakovaného nedodržení.

Ze strany Applu se sice snaha zvrátit záměry Evropské unie dá očekávat, stejně tak se však dá očekávat i to, že se jí nakonec podvolí a softwarové úpravy do iPadOS nasadí. Astronomické pokuty se mu totiž i vzhledem k tomu, že softwarová řešení již má hotová z iOS, rozhodně nebude chtít platit. Do půl roku tedy můžeme očekávat, že se novinky, které dorazily nedávno v rámci aktualizace iOS na iPhony, dostanou i na iPady skrze update iPadOS.