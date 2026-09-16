Nelíbí se vám zvuk vašich AirPods? iOS 27 vám jej konečně umožní upravit podle sebe

Majitelé sluchátek od Sony, Bose nebo Sennheiseru mohou zvuk pomocí ekvalizéru upravovat už dlouhé roky, zatímco Apple u AirPods sázel především na vlastní tovární naladění. S příchodem iOS 27 se však situace konečně mění. Apple totiž přidává přímo do nastavení podporovaných AirPods vlastní třípásmový ekvalizér, pomocí kterého lze upravit basy, středy a výšky.
Ekvalizér jako takový přitom není pro iPhone novinkou. Už dlouho jej najdete v Nastavení – Aplikace – Hudba, má však jeden zásadní háček. Jeho nastavení ovlivňuje pouze přehrávání v Apple Music a funguje bez ohledu na připojená sluchátka. Novinka v iOS 27 je naproti tomu svázaná přímo s konkrétními AirPods, takže zvolený zvukový profil platí pro veškerý obsah, který přes ně posloucháte.
Ještě příjemnější je, že nastavení nezůstává omezené pouze na iPhone. Vlastní profil ekvalizéru se s AirPods přenese také na iPad a Mac, takže není nutné zvuk na každém zařízení nastavovat znovu.
Které AirPods nový ekvalizér podporují
Podmínkou je přítomnost čipu H2. Novinku proto podporují AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 a AirPods Max 2. Starší modely včetně původních AirPods Max mají bohužel smůlu.
V současné betaverzi iOS 27 je navíc zapotřebí aktuální beta firmware samotných AirPods. Pokud se tedy položka ekvalizéru v nastavení nezobrazuje, je třeba v Nastavení otevřít připojené AirPods, zvolit AirPods Beta Updates a beta aktualizace povolit. Sluchátka poté stačí vložit do pouzdra, připojit jej k napájení a ponechat poblíž odemčeného iPhonu. Firmware se instaluje automaticky na pozadí a celý proces by měl být hotový zhruba do půl hodiny.
Jak nastavit vlastní zvuk AirPods
Po připojení AirPods otevřete na iPhonu Nastavení a klepněte na jejich název v horní části obrazovky. Následně přejděte do Audio & Routing – Equalizer a zvolte Custom. Zobrazí se tři body reprezentující nízké, střední a vysoké frekvence, které lze jednoduše posouvat nahoru nebo dolů.
Nízké frekvence ovlivňují především množství a výraznost basů, středy jsou zásadní pro vokály a velkou část hudebních nástrojů a výšky určují množství detailů v nejvyšší části zvukového spektra. Nad ekvalizérem se navíc zobrazuje ovládání naposledy přehrávaného obsahu. Jednotlivé změny tak můžete poslouchat prakticky okamžitě a nemusíte při každé úpravě přeskakovat mezi Nastavením a hudební aplikací.
Pokud se při experimentování dostanete do bodu, kdy zvuk spíš zhoršíte, není třeba jednotlivé hodnoty pracně vracet. Volba Reset smaže provedené úpravy, zatímco Recommended obnoví profil doporučený Applem.
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Jedna z funkcí, která AirPods dlouho chyběla
Právě vlastní ekvalizér patří mezi funkce, jejichž absence byla u prémiových sluchátek Applu čím dál obtížněji obhajitelná. Každý totiž vnímá zvuk trochu jinak a liší se samozřejmě také jednotlivé hudební žánry či typy poslouchaného obsahu. Někdo chce výraznější basy, jinému vyhovují předsunuté vokály a další uživatel preferuje detailnější výšky.
Stejnou možnost nabídnou také iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate v Nastavení systému. Všechny nové systémy jsou nyní dostupné v rámci veřejného beta testování, přičemž jejich ostré verze mají dorazit během září.