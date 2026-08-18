Apple přidal do macOS Golden Gate nové tapety. A tentokrát jsou opravdu povedené

Apple pokračuje v ladění macOS Golden Gate a v šesté betě připravil jednu novinku, která sice rozhodně nepatří mezi funkce, kvůli kterým by člověk nový systém instaloval, přesto mě osobně docela potěšila. Apple totiž přidal další tapety inspirované Golden Gate a zároveň lehce upravil vzhled jednoho z nejvýraznějších prvků celého prostředí macOS.
V šesté betě macOS 27 přibyly konkrétně tapety Golden Gate Day a Golden Gate Evening. Ty doplňují dříve představené varianty Golden Gate Sunset a Golden Gate Night. Apple tedy postupně skládá celou kolekci tapet, které se tentokrát samozřejmě točí kolem ikonického mostu v San Franciscu. A nejde přitom jen o obyčejné statické obrázky. Nové denní a večerní tapety mají animaci, která se projeví například při odemknutí Macu. Ještě zajímavější je jejich použití jako spořiče obrazovky. V takovém případě se totiž na mostě pomalu pohybují automobily, takže celé pozadí působí podstatně živěji.
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Apple se konečně pustil i do tlačítek
Ještě zajímavější mi ale přijde další drobnost, kterou Apple v šesté betě upravil. Týká se totiž takzvaných traffic light tlačítek, tedy trojice tlačítek v levém horním rohu oken, kterými na Macu zavíráte, minimalizujete nebo maximalizujete aplikace. Apple jejich vzhled v macOS Golden Gate lehce přepracoval a nově dostávají výraznější Liquid Glass vzhled. Právě tato změna je přitom na první pohled mnohem viditelnější než samotné nové tapety.
A přiznám se, že za mě jde o změnu, která systému docela sluší. macOS Golden Gate totiž už od první bety staví výrazněji na designu Liquid Glass a právě barevná tlačítka v oknech mezi novým vzhledem trochu vyčnívala. Nyní je Apple vizuálně přibližuje zbytku systému. Zajímavé přitom je, že Apple se k výraznějšímu vzhledu těchto tlačítek vrací po opravdu dlouhé době. Jejich současná podoba se s macOS v zásadě táhne už od éry Yosemite, takže jde sice o malou změnu, ale z hlediska každodenního používání ji člověk uvidí prakticky pokaždé. macOS Golden Gate je nyní dostupný vývojářům i veřejným beta testerům a Apple jej plánuje vydat pro všechny uživatele letos v září.
Nové tapety jsou sice přesně tím typem drobnosti, která se může v seznamu novinek snadno ztratit, ale právě u macOS podle mě podobné detaily dávají smysl. Apple se totiž nesnaží pouze přidávat nové funkce, ale postupně sjednocuje celý vzhled systému. A pokud jste už měli možnost macOS Golden Gate vyzkoušet, nová podoba tlačítek v oknech je podle mě přesně ten detail, který ukazuje, že Apple svůj nový design ještě zdaleka nepovažuje za hotový.