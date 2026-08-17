Reklamy v Apple Maps jsou tu

Apple oficiálně otevírá zcela nový a lukrativní prostor pro inzerenty. Podle nejnovějších zpráv totiž jablečný gigant začíná prodávat reklamní plochy přímo ve své aplikaci Apple Maps. Tato obrovská novinka, která se v tuto chvíli týká výhradně firem působících na území Spojených států a Kanady, představuje další velmi významný krok v postupném rozšiřování reklamního byznysu Applu a jeho snaze o maximalizaci zisků ze stávajících služeb.
Lákavá nabídka pro první zájemce
Aby Apple maximálně motivoval firmy k včasnému zapojení do svého zbrusu nového reklamního systému, připravil si pro ně poměrně štědrou zaváděcí nabídku. Inzerenti totiž mohou získat patnáctiprocentní kredit na veškeré své budoucí reklamní výdaje. Tento speciální bonus je navíc možné čerpat až do celkové výše jednoho tisíce dolarů měsíčně, a to v průběhu celého prvního roku trvání kampaně. Ačkoliv se samotné reklamy zatím běžným uživatelům v aplikaci přímo nezobrazují, jejich plošné nasazení je doslova za rohem. Sama společnost totiž již dříve oficiálně potvrdila, že ostrý start a zviditelnění reklam proběhne ještě během léta roku 2026.
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Jak to bude vypadat v praxi
Jak se tato zásadní novinka projeví z pohledu samotného uživatele, který aplikaci denně využívá k navigaci? Sponzorovaný obsah na sebe vezme podobu preferovaných výsledků, které se logicky usadí na těch nejlepších pozicích v uživatelském rozhraní. Konkrétně se budou zaplacené reklamy zobrazovat na úplném vrcholu běžných výsledků vyhledávání, kdykoli uživatel zadá nějaký konkrétní dotaz na zajímavý bod, vybranou restauraci nebo lokální podnik.
Druhým prominentním místem, kde na placenou propagaci uživatelé narazí, bude samotná horní část zcela nové navigační sekce s názvem Navrhovaná místa. V praxi to znamená, že při hledání nejbližší dobré kavárny, obchodu nebo čerpací stanice uvidíte na prvním místě vždy ten podnik, který si za tuto exkluzivní pozici zaplatil. Pro Apple se jedná o naprosto logický a očekávaný krok, jak efektivně monetizovat miliony spokojených uživatelů své navigace a alespoň částečně si ukrojit další podíl z trhu, kterému dlouhodobě dominuje konkurenční Google se svými zavedenými mapami.