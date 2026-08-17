Nový vzhled iPhone 18 na spadnutí? Internetem kolují záhadné obrázky, které jej mají odhalovat

Zatímco vzhled iPhone Pro se poměrně radikálně změnil v loňském roce zvětšením zadního fotomodulu a návratu hliníkového šasi, základní iPhone na svůj redesign zatím čeká. Apple jej totiž naposledy přepracoval před dvěma roky u iPhone 16 s tím, že iPhone 17 vypadal stejně jako jeho předchůdce – tedy samozřejmě vyjma barevných variant. A ačkoliv se obecně předpokládalo, že by tomu u příští generace nemělo být jinak, čím dál častěji se objevují náznaky toho, že ke změnám vzhledu přeci jen dojít může. Poté, co nedávno unikly fotky záhadného zařízení s dvojitým zadním foťákem, avšak fotomodulem ve stylu Pro modelů, totiž sdílel další zvláštní snímky leaker Majin Bu s tím, že se dle jeho zdrojů může jednat o přepracovaný iPhone 18.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět na fotkách v galerii výše, podle zdrojů leakera možná Apple vsadí na trojúhelníkový fotomodul, který by byl doplněn zřejmě třetím objektivem s nejasnou využitelností. Teoreticky by se mohlo jednat například o propracovanější LiDAR, případně infračervenou kameru pro snímání okolí kvůli potřebám umělé inteligence, avšak jde skutečně jen o dohady. A upřímně řečeno, tento design se nám v redakci zdá celkově poměrně odvážný a pro Apple dosti netypický, takže bychom úplně nespoléhali na to, že s takto zpracovanými zády iPhone 18 příští rok dorazí. Na druhou stranu, úplně jsme před lety nevěřili ani úhlopříčnému uspořádání fotoaparátů u základních modelů a přeci jen k tomu došlo.
Ať tak či tak, premiéra iPhone 18 je stále poměrně vzdálená, jelikož jej má Apple světu odhalit až na jaře příštího roku. Klidně tak může být telefon stále ve fázi vývoje, přičemž o jeho finální podobně nemusí být tím pádem stále zcela jasno. Možná se tedy teď díváme na jeden z prototypů, ze kterých Apple vybírá. Líbilo by se vám podobné zpracování?
Au, to bolí.