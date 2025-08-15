LEGO Piráti z Karibiku se vrací! Na internet unikly fotky nové Černé perly s posádkou

Po dlouhých letech čekání se fanoušci LEGO pirátů konečně dočkají. Podle nejnovějšího úniku z řady Adults Welcome se totiž dánský stavebnicový gigant chystá brzy představit UCS (tedy Ultimate Collector’s Series) verzi legendární lodi Black Pearl, tedy Černé perly z prvního filmu. A to může znamenat jediné – restart celé této LEGO série, která se v minulosti těšila solidní popularitě, avšak poté, co začala sláva těchto pirátských filmů upadat, upadlo v zapomnění i samotné LEGO.
Fotogalerie
Od roku 2011 jsme se dočkali jen jedné UCS sady inspirované posledním filmem z univerza Pirátů z Karibiku a pak dlouhé ticho. Teď ale vše nasvědčuje tomu, že LEGO plánuje každý rok vydat jednu UCS loď z jiného dílu, podobně jako to udělalo třeba s Indiana Jones sérií. Černá perla má přinést vylepšené verze známých minifigurek, takže sběratelé se mohou těšit na upgrade celé posádky. A co víc – protože se chystají nové filmy Pirates of the Caribbean, může to znamenat ještě víc setů v budoucnu. Nechme se tedy překvapit, jaké plány LEGO s celou touto sérií má.