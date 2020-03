Nový watchOS 7 zřejmě nainstalujete jen na Apple Watch Series 3 a novější

Majitelé starších modelů Apple Watch, máme pro vás špatnou zprávu. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů – konkrétně iUpdate a magazínu The Verifier – hodlá totiž v letošním roce Apple novým watchOS 7 zaříznout hned dvě nejstarší generace svých chytrých hodinek – konkrétně Series 1 a Series 2. Stalo by se tak celé tři roky poté, co Apple ukončil softwarovou podporu svým prvním Apple Watch, též známým jako Series 0.

K ukončení softwarové podpory se uchyluje Apple zpravidla kvůli přílišná náročnosti operačního systému z hlediska výkonu, což bude velmi pravděpodobně důvod i pro zaříznutí Apple Watch Series 1 a 2. Pokud se pak ptáte, proč by ukončil Apple podporu hned dvěma generacím hodinek naráz, odpověď je jednoduchá – obě dorazily ve stejném roce se stejným procesorem a lišily se jen v drobnostech typu voděodolnost. Výkonnostně jsou tedy na tom stejně, kvůli čemuž je i ukončení jejich podpory načasováno na stejný rok.

Co vše se letos Apple Watch naučí díky novému operačnímu systému zatím není příliš jasné. Víme totiž de facto jen o několika nových cifernících a schopnosti analyzovat kvalitu spánku, což však půjde velmi pravděpodobně jen u některých – zřejmě nejnovějších – Apple Watch. Očekávat se nicméně dají i nové sporty ve Cvičení či aplikace, které posunou úroveň hodinek opět o něco výše. Jasněji budeme mít v tomto směru už v červnu, kdy Apple světu watchOS 7 představí. V rámci toho se dočkáme i potvrzení či vyvrácení ukončení podpory modelů Series 1 a 2.