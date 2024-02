Apple zřejmě odhalil první novinku z iOS 18! Stojí skutečně za to

V souvislosti s blížícím se iOS 18 se velmi intenzivně hovoří o nasazení pokročilé umělé inteligence, která tento systém zlepší na mnoha frontách. A jak se nyní zdá, první AI vlaštovku, která by se mohla v iOS 18 objevit, nyní Apple odhalil – byť samozřejmě bez jakékoliv přímo souvislosti s iOS 18. Řeč je konkrétně o novém modelu umělé inteligence s otevřeným zdrojovým kódem, který je schopen upravovat obrázky na základě pokynů v přirozeném jazyce uživatele.

Nový AI nástroj nese název MGIE a skrývá se za ním „MLLM-Guided Image Editing“ a ke svému fungování používá multimodální velké jazykové modely k interpretaci uživatelských požadavků a provádění manipulací na úrovni pixelů. Co si pod tímto na první pohled šíleným popisem představit? Jednoduše to, že co AI nadiktujete, že má s fotkou udělat, to by automaticky udělala. Pokud byste jí tedy například požádali o odstranění pozadí, automaticky by z dané fotky odstranila pozadí, které se vám na ní nelíbí. Jednalo by se tedy s trochou nadsázkou o hlasem ovládaný inteligentní Photoshop, což zní vskutku skvěle.

Apple na vývoji této novinky spolupracoval s vědci z Kalifornské univerzity a následně jí zveřejnil na GitHubu, přičemž zde je k dostání jak zdrojový kód, tak i tréninkové modely. A vzhledem k tomu, jak zajímavá celá technologie je, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se jí Apple rozhodl implementovat právě do iOS 18 coby jednu z jeho novinek. Ostatně, právě na fotky se zaměřuje v posledních letech u svých produktů čím dál tím víc, takže jakýkoliv jejich upgrade z hlediska úprav by z jeho strany dával smysl. Uvidíme však v červnu.