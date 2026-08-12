Apple Watch dostanou s příchodem watchOS 27 novinku, na kterou fanoušci dlouho čekali

Apple sice v watchOS 27 nepřichází s revolucí v oblasti ciferníků, jednu poměrně příjemnou novinku si ale přeci jen připravil. Podle nového úniku se totiž chystá rozšířit možnosti přizpůsobení jednoho z nejpopulárnějších ciferníků Apple Watch. Řeč je o ciferníku Modular, který by měl v nové verzi systému získat další barevné varianty.
Podle informací, které zveřejnil účet Sleek Peek a následně potvrdil vývojář @aaronp613, Apple připravuje pro Modular několik nových barevných možností. Mezi nimi se má objevit například odstín označovaný jako Cool Slate Blue-Gray, tedy chladná modrošedá. Kromě něj se mají objevit také další barevné kombinace, jejichž přesná podoba zatím není známá.
iOS 27 beta 5 reveals what Modular Watch Face colors will be coming in Fall 2026:
Cool Slate Blue-Gray
Dusty Rose
Flat Sage Green
Muted Navy Blue
Pale Mint Green
Soft Periwinkle Blue
Soft Pink
Warm Cream
Warm Taupe pic.twitter.com/2sYizgQTCZ
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2026
Na první pohled jde samozřejmě o poměrně drobnou změnu. Právě ciferníky jsou ale jednou z částí Apple Watch, kterou uživatelé přizpůsobují nejčastěji. Možnost vybrat si další odstín tak může být pro někoho zajímavější než řada funkcí, které Apple představuje v samotném systému.
Ciferník Modular je navíc dlouhodobě jedním z těch praktičtějších. Jeho hlavní předností není nějaká efektní animace, ale především velké množství informací, které dokáže zobrazit najednou. Uživatel si tak může na jednom místě nechat zobrazit například počasí, kalendář, aktivitu nebo další komplikace. Právě proto jej používá řada majitelů Apple Watch jako svůj každodenní ciferník.
Zajímavé je také načasování tohoto úniku. watchOS 27 už Apple oficiálně představil a aktuálně jej testují vývojáři i veřejní beta testeři. Nové barevné varianty Modularu tak nejsou součástí velkých funkcí, které Apple prezentoval při premiéře systému, ale mohou se objevit až během další fáze beta testování.
Je přitom klidně možné, že podobných drobných úprav bude před vydáním finální verze ještě více. Apple v posledních letech přidává nové možnosti ciferníků postupně a právě změny barev nebo drobná rozšíření možností přizpůsobení jsou poměrně jednoduchým způsobem, jak nabídku oživit. Na definitivní podobu si každopádně ještě chvíli počkáme. watchOS 27 má dorazit na Apple Watch na podzim a nové barvy ciferníku Modular zatím vycházejí pouze z úniku, nikoliv z oficiálního oznámení Applu.
Pokud ale Modular používáte, je to rozhodně příjemná zpráva. Apple sice nepřidá úplně nový ciferník, ale umožní jeho vzhled přizpůsobit zase o něco více. A právě u Apple Watch jsou podobné drobnosti často tím, co rozhoduje o tom, zda vám ciferník po čase začne připadat okoukaný, nebo ne. Mě osobně pak tato zpráva těší opravdu hodně, protože Modular používám vlastně od první chvíle, co jsem začal Apple Watch na zápěstí nosit.
Tak na tohle fakt nikdo neceka, ciferniku, co se daji pouzivat a vypadaji ok je malo. Uz mohlo byt tak + 5 dalsich variant datarich ciferniku.
Hmmm, barvičky… A co takhle dát konečně možnost zapnout pouze čísla 3-6-9-12? Nechci mít ciferník zahnojený zbytečnostmi, takže mám čísla raději vypnutá, než ten kompletní bordel okolo :(