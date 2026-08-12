Unikly fotky prototypu Xbox Elite 3 ovladače. Odhalují zabudovaný displej i nový vzhled

Pokud patříte mezi fanoušky konzolí Xbox a potrpíte si u nich na pokročilejší Elite ovladače, dost možná už čekáte jako na smilování na jeho třetí generaci. Tu sice Microsoft stále drží pod pomyslnou pokličkou, čas od času však uniknou na světlo světa nové informace či fotky, které naznačují, že se premiéra přeci jen blízko. A přesně to se stalo i nyní. Na Redditu se totiž objevily reálné fotky prototypu Xbox Elite Wireless 3, které jej nejenže ukazují v celé kráse, ale i odhalují věc, která byla doposud zahalena tajemstvími. Řeč je konkrétně o integrovaném displeji na horní straně.
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Pokud čekáte, že bude displej využitelný přímo při hraní, hned na úvod vás zklameme. Microsoft jej totiž umístil na horní stranu ovladače s tím, že má hráčům „jen“ dát vědět, zda je ovladač v danou chvíli připojen přímo k fyzické herní konzoli, nebo je využíván pro hraní přes Cloud. U displeje bude dále k dispozici zřejmě kapacitní tlačítko, které bude fungovat pro párování ovladače s konzolí, potažmo pro přepínání mezi zařízeními, ke kterým bude ovladač v danou chvíli připojen. Nejedná se však o nic překvapivého – vždyť displej bude umístěn na místě, kde je v současnosti fyzické párovací tlačítko, takže jeho nahrazení modernější verzi spojenou s displejem dává smysl.
Kromě displeje pak stojí za pozornost i minimalističtěji pojatý „kříž“ nebo chcete-li X-pad tlačítko. A v neposlední řadě si lze všimnout i větší míry pogumování ovladače oproti předešlé generaci. Ta totiž měla pogumované „jen“ spodní výstupkové části, zatímco Elite 3 protáhne pogumování trochu výš až přes spodní hranu ovladače. Jinak je ale na první pohled vše při starém.
Kdy přesně Microsoft nový ovladač světu představí sice můžeme zatím hádat, nicméně vzhledem k tomu, že je podle všeho již prakticky hotový, není zřejmě jeho premiéra příliš daleko. Navíc se v nejbližší době neočekává žádné velké konzolové oznámení, takže pro Microsoft nemá příliš smysl s představením otálet – tím spíš, když na podzim dorazí GTA 6, které si budou hráči dost možná chtít právě na novém ovladači užít.