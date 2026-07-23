Microsoft udělal hráčům obrovskou radost! Legendární staré Xbox hry si nově zahrajete i na PC

Pokud jste fanoušky retro her a zejména pak těch, které běžely na starých konzolích Xbox, následující řádky vás pravděpodobně extrémním způsobem potěší. Microsoft totiž oznámil novinku, na kterou fanoušci čekali dlouhé roky. Společnost konkrétně oficiálně spouští program Xbox Backward Compatibility pro PC, díky kterému bude možné hrát klasické hry z původního Xboxu přímo na počítačích s Windows i na přenosných herních zařízeních, jako jsou ROG Xbox Ally a Xbox Ally X. Jde přitom teprve o začátek mnohem většího plánu, jehož cílem je postupně přenést na PC stále více legendárních titulů.
Na startu jsou k dispozici čtyři kultovní hry – BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge a Fuzion Frenzy. Microsoft navíc nesází jen na prosté spuštění starých her. Připravil pro ně i řadu moderních vylepšení, díky kterým by měly běžet lépe než kdy dříve.
Hráči se mohou těšit například na vykreslování až ve čtyřnásobně vyšším rozlišení, podporu VSync, kvalitnější vyhlazování hran, anizotropní filtrování textur nebo možnost přepínat mezi celoobrazovkovým a okenním režimem. Potěší také podpora cloudových uložených pozic, možnost přizpůsobit si jazyk či zvuk a v neposlední řadě i příchod achievementů. Ty Microsoft přidá alespoň do vybraných původních Xbox her, které je při svém vydání pochopitelně vůbec nenabízely. Jedná se tedy de facto o stejný počin v rámci zpětné kompatibility, který známe z konzolí Xbox. Já si například takto užívám Zaklínače 2 či Far Cry 1.
Celá novinka je zatím dostupná v režimu předběžného přístupu a Microsoft dává jasně najevo, že jde jen o první krok. V budoucnu chce ale katalog podporovaných her výrazně rozšířit a zároveň pokračovat v zachování herního dědictví Xboxu i mimo samotné konzole. Právě propojení konzolového a PC světa je ostatně jedním z hlavních směrů, kterým se Xbox v posledních letech vydává.
Osobně mi přijde, že jde o skvělý krok. Zatímco Sony se zpřístupňováním starších titulů stále spíše přešlapuje na místě, Microsoft opět ukazuje, že bere zpětnou kompatibilitu opravdu vážně. Pokud navíc bude tempo přidávání dalších her slušné, mohou si hráči po letech pohodlně připomenout řadu legendárních titulů bez nutnosti shánět starou konzoli nebo řešit emulátory. A upřímně řečeno, oprášit jednou za čas hru, na které jste vyrostli, má své nezaměnitelné kouzlo, které vám prostě musí chutnat i přesto, že daná hra rozhodně nenabízí nejlepší herní mechanismy či grafiku.