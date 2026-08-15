Od obřího plastového X až po elegantní věž. Kompletní evoluce konzolí Xbox

Když se na přelomu tisíciletí začalo šuškat, že tvůrce operačního systému Windows plánuje vstoupit na trh s herními konzolemi, mnozí se jen nevěřícně usmívali. Trhu tehdy neohroženě vládlo japonské duo Sony a Nintendo. Microsoft ale do tohoto ringu vstoupil s nevídaným sebevědomím a obrovským finančním zázemím. Od té doby uplynulo už více než dvacet let a značka Xbox se stala jedním z nejzásadnějších pilířů celého herního průmyslu. Pojďme se podívat, jak se tento americký sen postupně vyvíjel od prvotního pokusu až po současné supervýkonné stroje.
Xbox (2001)
První krok Microsoftu do neznámých vod byl ztělesněním hrubé síly. Původní Xbox byl velký, těžký a zpočátku se dodával s gigantickým ovladačem zvaným „Duke“, který se pro lidi s menšíma rukama stal doslova noční můrou. Konzole však jako první na trhu nabídla zabudovaný pevný disk, díky čemuž hráči nepotřebovali dokupovat paměťové karty pro ukládání svého postupu. Revoluci způsobil také port pro širokopásmový internet, který položil základy pro službu Xbox Live. A co je nejdůležitější, tato černozelená krabice dala světu legendární střílečku Halo: Combat Evolved, která prakticky sama o sobě dokázala novou konzoli prodat masám.
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Xbox 360 (2005)
Druhá generace znamenala pro Microsoft naprostý triumf. Xbox 360 dorazil na trh o rok dříve než konkurenční PlayStation 3 a okamžitě definoval éru hraní ve vysokém rozlišení (HD). Elegantnější bílý design, perfektně padnoucí bezdrátový ovladač a neuvěřitelně propracovaný online ekosystém udělaly z této konzole naprostý fenomén. Úspěch byl sice zpočátku zakalen nechvalně známým hardwarovým selháním zvaným Red Ring of Death (RROD), kdy se konzole kvůli přehřívání doslova ničily zevnitř, Microsoft se k problému ale postavil čelem a vadné kusy měnil. Xbox 360 také zpopularizoval nezávislé hry přes digitální distribuci Xbox Live Arcade a představil světu pohybový senzor Kinect, který na několik let naprosto pobláznil obýváky po celém světě.
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Xbox One (2013)
Start třetí generace byl pro redmondského giganta doslova PR noční můrou. Původní vize zaměřená primárně na sledování televize, nucenou integraci pohybového senzoru Kinect do každého balení a restriktivní pravidla pro půjčování bazarových her vyvolala mezi hráči obrovskou vlnu nevole. Konkurence toho okamžitě využila a Xbox začal výrazně ztrácet. Vedení divize se však brzy ujal vizionář Phil Spencer, který změnil kurz o 180 stupňů. Zaměřil se výhradně na hráče, spustil fantastický program zpětné kompatibility se staršími hrami a především představil službu Xbox Game Pass. Toto „herní předplatné ve stylu Netflixu“ nakonec celou generaci zachránilo a stalo se hlavním motorem značky do budoucna. V druhé polovině cyklu navíc Microsoft vydal velmi úspěšnou a ve své době nejvýkonnější konzoli na světě v podobě Xbox One X.
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Xbox Series X a Series S (2020)
Do současné konzolové generace vstoupil Microsoft se zcela novou a velmi specifickou strategií. Místo jedné univerzální krabice nabídl hráčům rovnou dvě různé varianty. Xbox Series X představuje nekompromisní vlajkovou loď s obřím výkonem, neuvěřitelně tichým chlazením (které svým designem připomíná minimalistickou věž či lednici) a schopností spouštět hry v nativním 4K rozlišení.
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Vedle něj se ale na pulty obchodů dostal i drobný, čistě digitální Xbox Series S. Ten sice nedisponuje optickou mechanikou a má nižší grafický výkon, ale díky velmi přívětivé cenovce se stal naprostým hitem pro občasné hráče a slouží jako ideální levná vstupenka do světa předplatného Game Pass. Obě konzole navíc přinesly bleskově rychlé SSD disky a inovativní funkci Quick Resume, díky které můžete plynule přepínat mezi několika rozehranými hrami během pouhých pár vteřin a pokračovat přesně tam, kde jste skončili.