Recenze Xbox Series X pohledem běžného hráče

Recenze herní konzole Xbox Series X sice na portál věnovaný Apple produktům asi tak úplně nepatří, jelikož jsem si jí však v posledních týdnech náležitě užil a to i v kombinaci s Apple produkty, myslím si, že můžeme protentokrát přivřít oči. Mnozí z vás ostatně nad novým Xboxem velmi pravděpodobně stále přemýšlí a právě následující řádky by vám proto mohly s rozhodováním pomoci.

Ještě než se pustíme do hodnocení konzole jako takové, hned na úvod bych rád uvedl, že hraji na Xboxu dlouhodobě a tudíž jsem loni tak nějak neřešil, zda jít do PlayStationu 5 nebo právě do Xboxu. Volba tudíž byla předem jasná, byť s pořízením PS 5 výhledově kvůli exkluzivitám též počítám. Dále je potřeba podotknout, že následující řádky budou vycházet z mého testování Xboxu na 4K televizi s porty HDMI 2.0, kvůli čemuž jsem nebyl schopný využít její maximální potenciál ve formě 120fps při nejvyšším podporovaném rozlišení, ale jen při 60fps.

Malá zlepšení tvořící dohromady velkolepý dojem

Přiznám se, že jsem zprvu tak úplně nevěděl, co od nové generace konzole Xbox očekávat. Jasně, člověk si před spuštěním jejích prodejů přečte tuny článků o jejím brutálním výkonu, skvělé grafice, rychlosti a podobných věcech, ale to vše si tak nějak nedokáže stejně představit do té doby, než se mu dostane samotný produkt do rukou. Možná i proto jsem se snažil nestavět si před prvotním spuštění Xboxu nějaké vzdušné zámky, ale spíš jsem se chtěl nechat jeho vlastnostmi překvapit – ať už mile nebo negativně. Po několika týdnech testování, které bylo mimochodem velmi zábavné, můžu nyní bez jakýchkoliv obav říci, že konzole překvapila rozhodně v milém a to konkrétně kombinací hned několika skvělých vlastností, díky kterým se mi zdá zkrátka skvělá.

Začít asi nemůžu jinak než její rychlostí. Microsoft totiž konečně vsadil na interní SSD, díky kterému se u her výrazně zkrátily načítací časy, díky čemuž jsou pro mě osobně ještě atraktivnější. Už totiž zkrátka neřeším, zda má smysl Xbox v desetiminutové pauze mezi prací zapínat, jako tomu bylo u modelu One S s klasickým HDD. Series X vám totiž naběhne za pár vteřin a za dalších pár pak už hrajete, což je naprosto skvělé a ani po zhruba měsíci s konzolí doma mě tato její vlastnost nepřestává bavit. Z rychlosti disku jsem nadšen dokonce natolik, že mám v plánu si v brzké době dokoupit přídavný úložný SSD modul, abych mohl zkrátka a dobře “na maximální rychlost” zahrát všechny své hry. Některé kousky mám totiž umístěné na externím HDD disku, jehož načítací časy v porovnání s interním SSD Xboxu doslova bolí. A pozor – tohle všechno píšu jako člověk, který si ještě nedávno o Xboxu One S říkal, že příliš mnoho prostoru ke zlepšení konzole nemá. Za tyto myšlenky bych si ale nyní nejradši nafackoval.

Když už mluvím o rychlosti, určitě se musím zmínit o nové vychytávce ve formě Quick Resume, která de facto “zamrazí” vámi rozehrané tituly na pozadí ve chvíli, kdy hrajete jinou hru s tím, že jakmile vás přestane bavit, prakticky okamžitě se můžete vrátit ke hraní té “zamražené”. Žádné načítací obrazovky, nesmyslné čekačky či spouštění od úplného začátku, ale jen čirá radost z plynulého konzumování titulů napříč vaší herní knihovnou. Holt kdo umí, umí.

Obrovskou pochvalu musím Microsoftu vyseknout i za neuvěřitelně tichý ventilátor konzole. Přiznám se, že právě z jejího zahřívání jsem měl před jejími testy trochu strach, protože se v herních komunitách dost propíralo a nejeden uznávaný herní novinář vyjádřil z této věci obavy. Abyste mě však chápali správně – já se nebál tak úplně toho, že budu mít z Xboxu druhé topení, ale spíše toho, že jej bude chladit nesmyslně hlučný ventilátor. Nic takového se ale díky Bohu nestalo. Přestože je ventilátor mnohem větší než v případě mého předešlého One S, je vyroben natolik precizně, že jej zkrátka prakticky neslyšíte. Když k němu navíc přičteme i neslyšitelné úložiště, dostaneme konzoli, na které je radost hrát i v noci. Že bych tohle dělat s One S nemohl sice říci nemůžu, slyšet ale byl o poznání více (byť na PlayStation 4 Pro, který jsem měl tu “čest” několikrát slyšet v akci, neměl). Pokud tedy hledáte opravdu tichou konzoli, zde budete opravdu spokojení.

Ačkoliv se v každé své recenzi snažím designu alespoň nějakým dílem věnovat, tentokrát hodnocení vynechám. Nikoliv však proto, že by se mi konzole nelíbila, ale především proto, že si zkrátka myslím, že zrovna u tohoto typu produktu je vzhled jednou z nejméně podstatných věcí. Mnohem více u něj jde totiž samozřejmě o herní výkon jako takový, do kterého se však samozřejmě vzhled konzole neodráží. Pár poznámek však mám alespoň ke zpracování. To je v případě Xboxu velmi kvalitní, ale ve dvou prvcích dle mého nedomyšlené. Trochu mi vadí, že spodní kruhový stojan není odjímatelný, kvůli čemuž jej tak budete muset mít stále na očích v případě, že se rozhodnete využívat Xbox položený na jeho boku. Jakmile se zase rozhodnete pro jeho postavení, neustále uvidíte drobné nožky na jeho boku vytvořené pro případ jeho položení. Zkrátka a dobře, obě jeho polohy s sebou přináší určité kompromisy a i když nejsou nikterak velké, osobně bych byl radši, kdyby nebyly vůbec. Každopádně jak říkám výše – design je u herních konzolí dle mého relativně nedůležitý, takže lze tyto věci s klidným srdcem přejít.

Smysl postrádá i hodnocení softwarového ovládacího rozhraní konzole jako takové, protože to se prakticky 1:1 shoduje s rozhraním, které Microsoft uvolnil ještě před vydáním řady Series pro starší Xboxy One. Na různých diskuzích jsem sice četl názory, že se v tomto směru měl “pochlapit” a přijít s rozhraním exkluzivním pro novou generací konzolí, ale abych byl upřímný, osobně bych mu zrovna tohle za zlé neměl. Přehlednost systému je totiž opravdu dobrá a o plynulosti či možnostech přizpůsobení lze říci totéž. Nevidím zde proto sebemenší důvod vývoje něčeho nového pod heslem “jen, aby to bylo nové”. Podobných pokusů jsme ostatně viděli v technologickém světě v minulosti mnoho a většinou se jednalo o nezdary.

Hraní jako takové – zapomeňte na dropy fps a podobné nesmysly

A jak se na Xboxu Series X hraje? Naprosto úžasně a to v kombinaci s prakticky jakoukoliv televizí. Konzole totiž není “jen” rychlá, jak jsem psal výše, ale také extrémně výkonná, díky čemuž vám pomůže zapomenout na nesmysly typu dropy fps a podobné nepříjemnosti, se kterými jsem se u One S čas od času setkal. Za poslední týdny jsem si toho za Xboxu zahrál relativně dost – namátkou třeba Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed: Valhalla, UFC 3 či několik dílů série Halo – to vše až na UFC samozřejmě ve verzích přizpůsobených Series X. Ani u jedné hry jsem se pak nesetkal s žádnými výraznými dropy fps, které by jakkoliv znepříjemnily jejich hraní. Jasně, u Call of Duty či Valhally jsem se zprvu s minidropy setkal, ale ty byly způsobené spíše optimalizací hry jako takové než konzolí, což usuzuji především z toho, že po instalaci opravných patchů dropy vymizely. O grafice her se pak asi nemá příliš smysl rozepisovat, protože si skrze pár řádků tu krásu jen těžko představíte. Podívejte se proto raději na video níže, které bude pro tyto účely vhodnější.

Ovladač – Rozhodně neurazí, avšak mazáky ani nezaujme

Ovladače pro Xbox jsou dlouhodobě označovány za nejlepší na světě z hlediska ergonomie a já s těmito názory nemohu jinak než souhlasit. Na druhou stranu si ale myslím, že ergonomie není vždy vše a trochu mě proto mrzí, že zde nebyl Microsoft odvážnější a nepokusil se přijít s ovladačem s funkcemi konkurenceschopnými novému DualSense od Sony, který se zatím jeví díky své haptice a podobným vylomeninám jako neuvěřitelná paráda. Jasně, mnozí z vás mi nyní řeknou, že ve výsledku se z DualSense stane za chvíli jen obyčejný DualShock, protože vývojáři začnou jeho technologie ignorovat a já si upřímně myslím totéž. Zároveň si ale myslím i to, že i kvůli několika hrám je zkrátka fajn mít ovladač disponující technologiemi, které posunou herní zážitek na novou úroveň. Jinými slovy – vždy je lepší určitou technologii nabízet, ale využívat jí minimálně, než jí nenabízet vůbec a to třeba právě na úkor vylepšené hratelnosti určitých titulů. Kdybych jej nicméně měl objektivně zhodnotit bez nutkání porovnávat jej s DualSense, dal bych mu za funkčnost, ergonomii a výdrž 4,5 hvězdičky z pěti. Bez kompromisů totiž plní víceméně vše, co vás jen napadne. Ať už se bavíme o rychlosti připojení ke konzoli, odezvě ve hrách či intenzitě vibrací, vadit vám nebude zkrátka nic. Půl hvězdičky bych mu odepřel za jeho napájení přes tužkové baterie, které se mi nezdá jako úplně šťastné řešení. Naštěstí jdou ale dokoupit nabíjecí akumulátory, které tyto neduhy vyřeší.

Propojitelnost s iPhonem je zkrátka super

Jak jsem hned úvodu psal, jakožto fanoušek Apple produktů jsem si nemohl nechat ujít propojitelnost Xboxu s mým iPhonem. Ačkoliv se zde oproti starším Xboxům ve výsledku nic nového neudálo, myslím si, že je tato propojitelnost natolik zajímavá, že si zkrátka krátký rozbor zaslouží. Přes aplikace Xbox či Xbox Game Pass toho totiž jste schopní na Xboxu přes iPhone dělat vzdáleně skutečně spoustu, přičemž většina těchto věcí je navíc velmi užitečná. Za tu nejlepší považuji osobně možnost předinstalace her, která funguje zjednodušeně řečeno tak, že na iPhonu v Microsoft Store vyhledáte hru a tu si bez nutnosti koupě nainstalujete na Xbox. Jakmile jí pak budete chtít hrát, stačí si jí zaplatit či do konzole zasunout její disk. Díky předinstalaci tedy uniknete nepříjemnosti ve formě čekání na její stažení po koupi, což je třeba právě u Call of Duty, GTA V či Red Dead Redemption II záležitostí půlky dne. Aplikace toho ale samozřejmě umožňuje mnohem víc, namátkou lze zmínit třeba správa vašeho Xbox účtu včetně přátel či procházení achievmentů či vašich statistik u jednotlivých her, které jsou mnohdy opravdu zajímavé. Vynikající vychytávkou je pak možnost streamovat obsah konzole do iPhonu a to jak na WiFi, tak i na mobilních datech, díky čemuž si tak můžete své oblíbené hry zahrát prakticky kdekoliv s přístupem k internetu. Zde je nicméně škoda, že je k hraní potřeba připojit ovladač, který každý z nás po kapsách tak úplně nenosí. Ovladač je však nutný dokonce i pro elementární ovládání rozhraní Xboxu (respektive jsem alespoň doposud nezjistil, jak jej na iPhone ovládat bez něj), kvůli čemuž je i zdánlivě jednoduchá kontrola průběhu stahování takřka nesplnitelnou misí. Dá se však předpokládat, že na těchto nelogičnostech Microsoft zapracuje a do aplikace přidá řešení.

Resumé

Jakožto fanoušek konzolí Xbox nemohu hodnotit Xbox Series X jinak než velmi kladně. V mých očích je totiž opravdu skvělý a to téměř ve všech směrech. Osobně mě na něm popravdě mrzí asi jen ten ovladač, který by špetku inovací určitě snesl. Tuto výtku ale sám vnímám jako naprostou malichernost a nikoliv jako věc, která by mě od koupě konzole odradila. Pokud jste tedy stejně jako já milovníky Xboxů, myslím si, že při přechodu z modelů One a One S budete zcela určitě z Series X nadšeni. Pokud pak lačníte po 120 fps, smysl bude mít zcela určitě i přechod z Xboxu One X. Je nicméně nutné podotknout, že abyste si hraní na konzoli nové generace skutečně užili alespoň tak jako já, je 4K televize či monitor naprostým základem, bez kterého bych si osobně tento kousek ani nepořizoval.

