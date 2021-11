Že by mohlo legendární MMORPG v podobě World of Warcraft zamířit na konzole se už kdysi spekulovalo. Oznámení je ale možná blízko. V HTML kódu obchodu XBOX se lze dočíst, že Blizzard chystá na 9. prosince „něco“ okolo World of Warcraft: Complete Edition. Ačkoli to nemusí vůbec nic znamenat, je podivné, že se taková informace objevuje v HTML kódu obchodu Xbox.