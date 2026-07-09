Herní svět se bouří proti Sony. Hráči hromadně ruší PS Plus a podepisují petice za záchranu fyzických her

Rozhodnutí Sony ukončit od roku 2028 výrobu nových her na fyzických discích dál rozděluje herní komunitu. Zatímco petice proti tomuto kroku sbírají stovky tisíc podpisů, část majitelů PlayStationu se rozhodla přitvrdit. Na sociálních sítích se totiž začínají objevovat příspěvky hráčů, kteří ruší své předplatné PlayStation Plus v naději, že tím přimějí Sony změnit názor. Jenže podle analytiků tato forma protestu s největší pravděpodobností vůbec nic nezmění.
Na Redditu i dalších fórech se v posledních dnech množí příspěvky uživatelů, kteří sdílejí screenshoty zrušeného předplatného PlayStation Plus nebo vyzývají ostatní, aby udělali totéž. Někteří dokonce uvádějí, že se je Sony při pokusu o zrušení snaží udržet výraznými slevami na další předplatné. Protest má být dle jejich slov reakcí na oznámení, že od roku 2028 budou nové hry pro PlayStation vycházet už pouze digitálně a fyzické disky definitivně skončí.
Podle analytiků je ale šance na změnu prakticky nulová. Důvod je jednoduchý – digitální distribuce je pro Sony výrazně výhodnější než výroba a distribuce fyzických kopií. Firma díky ní šetří náklady, získává větší kontrolu nad cenami her a zároveň nemusí řešit výrobu ani logistiku disků. Navíc už dnes tvoří digitální prodeje naprostou většinu všech prodaných her, takže přechod na čistě digitální model je z obchodního pohledu logickým krokem. Na druhou stranu se ale začínají objevovat zprávy o tom, že data, kterými se Sony ohání v souvislosti se zrušením fyzických kopií her jsou dost možná zkreslená. Někteří analytici totiž tvrdí například to, že do procentuálních ukazatelů prodejů her jsou započítány i tituly, které nevyšly jinak než digitálně a tedy je nesmyslné je započítávat do srovnání prodejnosti fyzických a digitálních her. A co víc, dokonce se objevily zvěsti o tom, že Sony ve snaze ještě více zdůraznit převahu digitálních her započítalo i mikrotransakce, které jsou logicky digitální a tedy fyzické kopie potápí, přestože mohly dorazit de facto skrze ně.
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Nejasnosti ohledně poměru prodejů fyzických a digitálních verzí her však nejsou tím jediným, co hráče štve. Mnozí upozorňují na to, že s koncem fyzických kopií přijdou o možnost hry dále prodávat, půjčovat nebo jednoduše archivovat. Obavy panují také kolem digitálního vlastnictví, protože zakoupené hry jsou ve skutečnosti pouze licencí a jejich dostupnost může být v budoucnu ovlivněna licenčními změnami nebo rozhodnutím vydavatele. Právě podobné situace už se v minulosti několikrát odehrály i u filmů nebo jiného digitálního obsahu.
Přestože je tedy odpor fanoušků hlasitý a petice proti konci disků už nasbíraly stovky tisíc podpisů, většina odborníků se shoduje, že Sony od svého plánu neustoupí. Společnost podle nich jednoduše vyčká, až se současná vlna kritiky přežene, a bude pokračovat v přechodu na plně digitální budoucnost. Pro hráče to znamená jediné – pokud patří mezi milovníky fyzických her, mají před sebou zřejmě posledních pár let, kdy si je budou moci kupovat nové přímo od Sony. Nechme se tedy překvapit, zda se stejnou cestou vydá i konkurenční Microsoft, nebo naopak zkusí využít nynější vlnu kritiky a spoustu feedbacku k tomu, aby svou next-gen konzoli přeci jen dodal s fyzickou mechanikou a tedy i podporou fyzických her.