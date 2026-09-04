Apple zrušil jeden z nejinovativnějších produktů posledních let. Pro nového šéfa byl přitom prioritou

Apple sice ještě ani pořádně nevstoupil do světa skládacích zařízení, přesto se však na světlo světa derou zprávy o jeho budoucím směřování skládacích produktů. Vyloženě o pozitivní informace se ale nejedná. Podle nového úniku totiž odpískal kalifornský gigant jeden z nejvíce ambiciozních produktů nadcházejících let, kterým nemělo být nic jiného než supervýkonný hybrid iPadu a MacBooku s ohebným displejem o úhlopříčce 16,1“ až 18“.
Faktem je, že se o podobném zařízení spekuluje už několik let jakožto o dalším klíčovém kroku Apple na poli ohebné elektroniky. Zařízení mělo podle dostupných informací minimálně ve formě prototypu připomínat notebook a část displeje pak měla fungovat jako softwarová klávesnice. Původně se dokonce hovořilo o příchodu kolem roku 2026, pozdější zprávy ale posouvaly premiéru až někam k roku 2028. Dle mého je pak dost pravděpodobné, že tento odsun zapříčinil vývoj iPhone Ultra, jehož příchod se předpovídal též v předešlých letech hned několikrát a je upřímně docela s podivem, že k němu dojde nejspíš až příští týden.
Ternusova priorita se neprosadila
Odpískání tohoto hybridního zařízení je pak extrémně zajímavé i z hlediska načasování, jelikož podle dřívějších informací reportéra Marka Gurmana byl tento produkt jednou z priorit nynějšího šéfa Apple Johna Ternuse. Gurman sice tehdy upozorňoval, že projekt může skončit pouze jako bláznivý experiment, který se nikdy nedostane do prodeje, nicméně vzhledem k tomu, že je Ternus obecně vnímán jako novodobý vizionář a nyní je zároveň nejmocnějším mužem v Apple, je pro nás v redakci tak trochu překvapivé, že se nepokusil produkt prosadit coby kousek, kterým by se pokusil zapsat do historie.
Na druhou stranu je ale dobré dodat, že nynější ukončení vývoje nemusí nutně znamenat, že je projekt definitivně mrtvý navždy. Apple už příští týden představí první skládací iPhone Ultra a jednoduše se tak může stát, že si nejprve počká na reakce zákazníků, podle kterých se následně rozhodne, jakým směrem se má v segmentu ohebných zařízení vydat. Pokud se totiž skládací iPhone stane hitem, myšlenka mnohem většího skládacího zařízení se rázem může v budoucnu klidně vrátit. Navíc vzhledem k tomu, že se Apple u iPhone Ultra nebál počkat s uvedením až do chvíle, než bude mít k dispozici prvotřídní technologie, které mu umožní naplnit jeho vizi, nepřekvapila by podobná strategie ani zde. Svou roli navíc mohou hrát výrobní náklady. Už samotný iPhone Ultra má patřit mezi nejdražší iPhone v historii a výroba obrovského skládacího OLED panelu by rozhodně nebyla levná.
I tak si ale dovolím trochu postesknout s tím, že je za mě nynější zrušení tak trochu škoda. Právě obří skládací iPad-Mac mi totiž přijde mnohem zajímavější než další klasický notebook s trochu lepším displejem a novým čipem. Na druhou stranu je docela sympatické vidět, že ani projekt, který byl údajně prioritou současného CEO, nemá u Apple automaticky jistou cestu až do obchodů.