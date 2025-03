O čem se šeptá u Applu: Skládací iPhone a nové modemy

Tento týden se sice u Applu nesl převážně ve znamení nových iPadů a Maců, to ale neznamená, že vás ochudíme o souhrn spekulací a odhadů, souvisejících s jablečnou společností. Tentokrát bude řeč o iPhonu 17, skládacích iPhonech a nových modemech.

Design skládacího iPhonu

Apple plánuje vstup do segmentu skládacích telefonů s prvním skládacím iPhonem, který by mohl dorazit koncem roku 2026 nebo začátkem 2027. Podle analytika Ming-Chi Kua nabídne špičkové technologie, inovativní design a prémiovou cenu přesahující 2 000 dolarů. Apple se podle Kua rozhodl pro design ve tvaru knihy. Vnitřní OLED displej o velikosti 7,8″ by měl být bez viditelného záhybu, čímž by se odlišil od konkurence. Vnější 5,5″ displej zajistí pohodlné ovládání i ve složeném s

Telefon by měl v zavřeném stavu měřit 9–9,5 mm, po rozložení 4,5–4,8 mm. Co se materiálu týče, Apple by podle Kua mohl použít titanový rám a pant z nerezové oceli a titanu pro vyšší odolnost. Zařízení dostane duální zadní kameru a přední kameru pro oba režimy použití. Kvůli úspoře místa bude Face ID nahrazeno bočním snímačem Touch ID.

Baterie iPhonu 17 Air

Tento týden se objevily také nové informace i budoucícm iPhonu 17 Air, respektive o jeho baterii. Podle Ming-Chi Kua by měl být tento model opatřen „baterií s vysokou hustotou energie“, podobně jako výše zmíněný skládací iPhone. Přestože přesné údaje o kapacitě nejsou známy, očekává se, že baterie poskytne delší výdrž, než se původně předpokládalo.

Obavy ze zkrácené výdrže kvůli ultratenkému designu (pouhých 5,5 mm v nejtenčím bodě) by mohly být vyvráceny třemi klíčovými faktory: vysokou hustotou bateriových článků, úsporným modemem Apple C1 a odstraněním Ultra Wide kamery, čímž se uvolní prostor pro větší baterii.

Nové modemy od Applu

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv pracuje na vylepšené verzi svého C1 modemu, která by měla být uvedena do masové výroby v příštím roce. Podle analytika Ming-Chi Kua přinese nižší spotřebu energie, vyšší rychlost přenosu a nově i podporu mmWave 5G.

Zatím není jasné, které zařízení jej jako první využije, nicméně spekuluje se o modelu iPhone 17e nebo budoucím iPadu. Apple plánuje další generace vlastních modemů a podle některých zdrojů bychom se v roce 2026 mohli dočkat C2 modemu, který bude součástí iPhonu 18 Pro.

Modem C1 debutoval v iPhonu 16e, ale chyběla mu podpora mmWave, což omezuje extrémně rychlé připojení na specifických místech, jako jsou stadiony či letiště. Apple však tvrdí, že jde teprve o začátek a s každou novou generací bude technologii zdokonalovat.