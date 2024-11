Recenze kožených doplňků Epico pro iPhone, Apple Watch a AirPods: Geniálně stylové

Štve vás, že Apple odpískal veškeré kožené příslušenství k iPhonům, Apple Watch či Macům? Mě docela ano. Kožené obaly mám totiž na iPhonech opravdu rád, stejně jako čas od času rád nahodím na Apple Watch stylový kožený řemínek. Dlouhé roky taktéž používám koženou Apple MagSafe Wallet, ve které nosím důležité doklady či kartičky a dopustit nedám ani na kožené pouzdro pro MacBook, které právě díky použitému materiálu vypadá i mnoho let poté, co jsem se k němu dostal, stále velmi hezky.

Naštěstí však Apple není ani zdaleka jediným výrobcem koženého příslušenství a tak jeho rozhodnutí z nabídky vyřadit kůži zas tak moc nebolí (tedy nepotrpíte-li si jen a pouze na originální příslušenství. Například český výrobce příslušenství Epico má ve své nabídce spoustu velmi povedených kožených kousků a protože mi jich řada z nich nyní dorazila na testování s novými Apple produkty, je na čase vás s ním seznámit.

Do rukou se mi dostal konkrétně kryt Mag+Leather Case pro iPhone 16 Pro, řemínek Leather Watch Strap pro Apple Watch, pouzdro Leather Cover pro AirPods a Mag+ Wallet, tedy magnetická kožená peněženka připnutelná na záda iPhonů. V následujících řádcích by se rád zaměřil na každý z těchto produktů, avšak vzhledem k tomu, že je všechny pár vlastností spojuje, než se pustím do hodnocení konkrétních kousků, v krátkosti vám něco o této kožené řadě příslušenství povím obecně.

Jak už asi tušíte, Epico využívá pro příslušenství velmi kvalitní pravou kůži, díky které si tak můžete být jistí tím, že vám tyto kousky jednak dlouho vydrží, jednak po čase nabídnou jedinečnou patinu a jednak na vás budou dost možná působit právě díky použitému materiálu luxusním dojmem. Přeci jen, kůže se ani zdaleka neřadí mezi levné materiály a tak pokud si potrpíte na dražší, honosnější doplňky, zde si přijdete na své.

Samozřejmostí je pak to, že je kožené příslušenství Epico k dispozici jak na nejrůznější modely, tak i ve více barevných variantách. Na výběr je konkrétně černá, tmavě modrá a relativně světle hnědá varianta. Rozhodně tedy je z čeho vybírat a proto věřím, že to své si najde v kožené nabídce Epico opravdu každý. Já měl pak konkrétně k dispozici modrý kryt pro iPhone a Wallet spolu s černým řemínkem pro Apple Watch a obalem pro AirPods.

Kryt Epico Mag+Leather Case dokáže zaujmout nejen designem

Na kryt Mag+ Leather Case pro iPhone 16 Pro jsem byl opravdu zvědavý, jelikož už z jeho fotek mi bylo jasné, že se mi do rukou dostane do jisté míry unikátní záležitost. Zatímco valná většina výrobců příslušenství totiž vsází na oválný otvor vytvořený pro nové tlačítko Ovládání fotoaparátu a Apple jej pak skrývá pod nenápadnou lesklou plošku v rovině krytu, Epico se rozhodlo, že uživatelům poskytne přístup k tlačítku skrze poměrně velký „výřez“.

Je sice pravda, že ten toho odhaluje víc než by bylo třeba a část displeje a rámečku telefonu je tak bez ochrany, musím však říci, že se mi toto řešení osobně dost líbí a přijde mi opravdu stylové. Navíc musím říci, že se mi takto tlačítko ovládá asi nejlépe ze všech „krytových“ možností, které jsem měl doposud možnost vyzkoušet. Oválný výřez totiž neposkytuje až tak dobrý přístup k tomuto ovládacímu prvku, zatímco ploška na originálních krytech zarovnaná se zbytkem boku telefonu není vždy úplně dobře nahmatatelná. U výřezu mám ale velký pocit volnosti a zároveň nulové problémy s nahmatáním tlačítka, jelikož se vlastně dostanete celým prstem na úroveň rámečku telefonu, což mi přijde prostě fajn. Ano, není to tak bezpečné jako řešení Applu či konkurence, ale mě to přijde opravdu dobré.

Kladně musím rovněž zhodnotit celkové zpracování krytu, na kterém je vidět, že si s ním dal výrobce opravdu dost práce. Vše je zde dotažené do naprostých detailů, jak se ostatně u krytu s cenovkou 999 Kč sluší a patří. Pochvalu zaslouží bezesporu i použití hliníkových tlačítek či rámečku kolem zadního fotoaparátu, díky kterému budete mít jistotu, že se vám fotosoustava jen tak neobouchá. A mírně vyvýšený rámeček kolem displeje zase zaručuje, že pokud položíte telefon displejem dolů, nebude ležet přímo na něm, ale bude „stát“ právě na vyvýšeném rámečku, čímž se eliminuje riziko poškrábání.

Co se týče odolnosti, kryt jsem měl na iPhonu nasazený poslední dva týdny, přičemž telefon jsem po tuto dobu používal samozřejmě přesně tak, jak jsem zvyklý. Za tuto dobu se na něm neobjevila žádná poškození, odřeniny či větší vrypy, které by jej jakkoliv zásadněji poškodily. Když se pak kryt umazal, stačilo jej navlhčeným hadříkem otřít a bylo po starostech. Celkově mě tedy kryt opravdu oslovil a je mi proto už nyní jasné, že si jej 100% nechám ve své výbavě krytů pro iPhone 16 Pro na nadcházející rok.

Řemínek Epico Leather Watch Strap aneb stylovka k obleku i na běžné nošení

Přestože jsem u Apple Watch spíš příznivcem silikonových řemínků pro jejich mimořádnou odolnost vůči poškození či ušpinění, ne vždy jsou tyto řemínky vhodné. Například při formálních příležitostech mám osobně daleko radši řemínky kožené či kovové, jelikož působí elegantnějším a celkově pak stylovějším dojmem. A přesně takový je i kožený řemínek od Epico. Já testoval konkrétně černou variantu, která je na ruce velmi příjemná díky své poddajnosti. Uchycení řemínku pak zajišťuje poměrně masivní spona z nerezové oceli, u které si tedy můžete být jisti tím, že vám hodinky na zápěstí podrží opravdu bravurně. A díky poměrně velkému množství otvorů je pak zaručeno i to, že řemínek padne jak na menší, tak i na větší zápěstí.

Super je, že řemínek díky své poddajnosti, která se navíc zlepšuje s časem tím, jak jej používáte a tedy různě ohýbáte a zahříváte svým tělesným teplem, na ruce po chvílce prakticky necítíte a nemusíte mít tedy obavy z toho, že by vám na zápěstí v porovnání se silikonovými či nylonovými modely jakkoliv zavazel. Bát se pak nemusíte ani toho, že by měl řemínek tendenci se zespodu nějak přehnaně „ošoupávat“, když si položíte zápěstí například na stůl.

Já strávil s řemínkem na zápěstí v posledních dvou týdnech opravdu dost času a stále vypadá tak, jak když jsem jej vybalil poprvé z krabičky. Ke košili, obleku či zkrátka jen ve chvíli, kdy chcete mít na ruce něco stylovějšího prostě pecka. A na to, že se bavíme o kousku z kůže a oceli, mi cena 699 Kč přijde ještě poměrně nízká.

S pouzdrem Epico Leather Cover pro AirPods se škrábanců bát nemusíte

Lesklé bílé nabíjecí pouzdro AirPods je sice samo o sobě opravdu hezké, jistě mi však dáte za pravdu, že je doslova magnetem na nejrůznější škrábance, kvůli kterým vypadá relativně rychle docela nehezky. Respektive, rozhodně už s nimi nevypadá tak pěkně, jako když jej člověk poprvé vybalil z krabičky. Hlubší škrábance pak leckdy člověk v ruce už i cítí, což mě osobně vždy docela štvalo, protože nemám rád, když je má elektroniky byť sebemíň poškozená. Již poměrně dlouho proto používám na nabíjecí pouzdra AirPods nejrůznější ochranné obaly, přičemž ty kožené se mi dlouhodobě osvědčují nejlépe. A jinak tomu není ani u Epico Leather Cover.

To mi dorazilo konkrétně v černé verzi pro AirPods 3, nicméně v nabídce má Epico i modely pro jiné generace AirPods. Fajn je pak to, že jsou tato pouzdra opravdu pevná a docela nepoddajná, díky čemuž tak na krabičce drží opravdu perfektně a nemá tendenci z ní sjíždět. Nemůžu sice s ohledem na mé dvoutýdenní testování říci, že si tuto vlastnost zachová po celou dobu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ten typ příslušenství, které jednou natáhnete a pak s ním vlastně už moc nemanipulujete, myslím si, že možnost „vytahání“ je zde minimální a s ní tedy i riziko jakéhokoliv sjíždění po delší době.

Co se pak týče ochranných vlastností pouzdra, ty jsou logicky bezkonkurenční. Pouzdro totiž obepne nabíjecí krabičku ze všech stran a tak veškeré pády, škrábance či jiné nehody „schytá“ za ní. A navíc jí dodá na stylovosti – protože černá kůže jí rozhodně sluší. Fajn je navíc to, že ani v pouzdře nemá nabíjecí krabička tendenci nějak klouzat z ruky či cokoliv podobného, co by negativně ovlivnilo používání tohoto příslušenství. Naprosto snadné je pak i otevírání krabičky jednou rukou či vše ostatní.

Vaše karty budou v Epico Mag+ Wallet v bezpečí

Posledním „pánem na holení“, kterého jsem měl možnosti si v posledních dnech vyzkoušet, je magnetická peněženka Epico Mag+ Wallet. Musím říci, že koncept magneticky připevnitelných „slotů“ na karty či jiné věci jsem si oblíbil prakticky od první chvíle, kdy Apple s touto vychytávkou přišel a tak vás asi nepřekvapí, že tento doplněk aktivně využívám dlouhé roky. Kožené peněženky se mi pak osvědčily suverénně nejvíce pro jejich odolnost a snadné čištění, kdy je stačí jednoduše otřít vlhkým hadříkem a je hotovo. Tento luxus jsme však s příchodem FineWoven peněženek ztratili a o to víc potěší, že se lze i nyní dostat ke koženým kouskům ve vysoké kvalitě.

Mag+ Leather Wallet od Epico je ve své podstatě dokonalou kopií originální Apple MagSafe Wallet a to včetně vysoce kvalitního zpracování či pevného magnetu, který zajistí přichycení peněženky k zádům telefonu. Vlastně jedinou zásadnější odlišností od originální Apple peněženky je absence podpory funkce Najít, kterou však lze peněžence dodat například pomocí nejrůznějších chytrých karet s podporou této funkce, jenž lze už v dnešní době sehnat za pakatel.

Super je, že Mag+ Wallet je v prostoru pro karty o něco širší než originální MagSafe Wallet, takže se do ní bez problému vejdou tři karty, přičemž když se budete hodně snažit, pojme peněženka i čtyři, popřípadě tři a třeba složenou bankovku. Když tedy zohledním super zpracování v kombinaci s pevným magnetem a poměrně velkorysým prostorem pro karty, dostávám příslušenství, které opravdu baví.

Resumé

Kožené doplňky z dílny Epico jsou sice ve své podstatě naprosto jednoduchým příslušenstvím k vašim Apple produktům, právě to je však na nich ve výsledku to krásné. I přes svou jednoduchost, kdy se vás snaží zaujmout zejména svým zpracováním a použitými materiály, vám totiž dokáží naprosto perfektně posloužit a leckdy výrazně zpříjemnit život svým designem, prvotřídní ochranou a spolehlivostí. Pokud jste tedy příznivci kůže, zde rozhodně nešlápnete vedle, ba naopak se trefíte přímo do černého.

