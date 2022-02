Recenze příslušenství Njord: Unikátní kousky z lososí kůže, které dodají šmrnc vašemu iPhonu, Apple Watch či AirPods

V dnešní recenzi se podíváme na skutečně unikátní příslušenství k iPhonům, AirPods či Apple Watch. Do redakce nám totiž dorazily na testy kryty, pouzdra a řemínky z dílny společnosti Njord, které jsou vyráběny mimo jiné z lososí kůže. Ano, čtete dobře – skutečně hovořím o kůži z ryby oblíbené pro její lahodné maso. Zda jí právě kryty z její kůže nepokazí reputaci se dozvíte v následujících řádcích.

Technické specifikace

Příslušenství z dílny Njord je vyrobeno z výše zmíněné lososí kůže kombinované s plastovým základem krytu, díky čemuž je dle slov výrobce extrémně odolné. Například kryty disponují vojenskou certifikací 810G, jelikož uspěly v opakovaných pádech z výšky 2 metry bez ztráty kytičky. Co se pak týče lososí kůže, ta je až 6x odolnější než kůže hovězí, díky čemuž se tak můžete spolehnout na to, že jí jen tak něco nepoškodí. U krytů pro iPhony a pouzder pro AirPods se samozřejmě nezapomnělo ani na výřezy pro napájecí porty, díky kterým je tak používání klasických kabelových nabíječek stejně pohodlné, jako kdybyste je využívali bez krytů. U krytu pro iPhony pak potěší i integrovaný MagSafe prstenec, který vám zajistí kompatibilitu s magnetickými nabíječkami či držáky, což je za mě rozhodně super.

Ekology u příslušenství Njord bezesporu potěší jednak to, že kůže, která je na něj využita, pochází z průmyslového chovu ryb, kde se jedná o zbytkovou surovinu, která by byla jinak vyhozena. Nemusíte se tedy bát toho, že by kvůli vašim lososím krytům umíraly zbytečně ryby, jelikož tomu tak není – umřely by totiž tak jako tak pro maso z nich. Krom zužitkování suroviny, která by se jinak vyhodila, pak zeleně smýšlející uživatele potěší i to, že Njord při výrobě využívá hydro a geotermální energii s tím, že celkově spotřebovaná energie pří výrobě je uhlíkově neutrální a tedy extrémně šetrná. Výrobce navíc zajišťuje, aby jak jeho výroba, tak i subdodavatelé pro její produkty splňovali standardy sociální odpovědnosti. Při výrobě tedy nebyl jinými slovy nikdo utiskován ani vykořisťován, což rozhodně potěší.

Co se týče ceny, kryty pro iPhony 13 se standardně prodávají za 1499 Kč, pouzdra pro AirPods Pro jsou k dispozici za 899 Kč a řemínky pro Apple Watch seženete za 1589 Kč.

Design a zpracování

Abych byl upřímný, právě na design jsem byl u příslušenství Njord velmi zvědavý. V minulosti jsem si jej totiž prohlížel na eshopech právě kvůli jeho unikátnosti již mnohokrát, ale lososí kůže jsem se do jisté míry bál. O to radši jsem byl, když nám do redakce dorazily tyto produkty na testy a já si je tak mohl osahat “pracovně”. A jaké tedy toto příslušenství vzhledově je? Jedním slovem úplně jiné, než na které je naprostá většina z nás zvyklá. Nečekejte hladká záda bez jediného vroubku. Z lososí kůže totiž “trčí” drobné hladké kousky, které dodávají příslušenství na unikátnosti. Upřímně, ta asi není úplně pro každého, jelikož ne každému asi budou ne zcela hladká záda vyhovovat, ale pokud jste v pohodě s tím, že vám z krytu něco málo mírně trčí, budete nadšeni. V ruce je totiž lososí kůže extrémně příjemná a jemná, přitom však neklouže a vy tak budete mít například při držení telefonu v úchopu jistotu. Líbí se mi i to, jak elegantně Njord zapracoval MagSafe prstenec do zad telefonu, jelikož ten díky tomu není takřka vidět a nekazí tak celkový dojem z krytu. Stejně tak se mi líbí drobné detaily typu kovové plaketky s logem na spodní straně krytu pro iPhone či vyražené logo výrobce na obalu pro AirPods či řemínku pro Apple Watch. Ač nejsem vyloženě zastáncem podobných prvků, musím říci, že zrovna zde mi zkrátka designově sedí. Totéž v bledě modrém pak musím prohlásit i o barvách, které výrobce zvolil pro obarvení kůže. Ty jsou totiž namíchány tak, aby působily skutečně elegantně a zároveň přirozeně. Ve všech případech se jedná o barvy tmavší a to konkrétně o tmavě fialovou, tmavě zelenou, tmavě modrou a tmavě šedou. Líbivé jsou ale opravdu všechny.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování jako takové, to snese ty nejvyšší parametry. Je vidět, že si s kryty výrobce skutečně vyhrál a snaží se je vyrábět s důrazem na kvalitu, jelikož je na nich dotažen každý detail k dokonalosti. Nemusíte se tedy obávat například nevzhledných přechodů kůže na plast či nepěkných plastových přechodů, které můžeme na konkurenčních krytech s plastovými těly poměrně často vídat. Za zpracování si tedy Njord zaslouží rozhodně palec nahoru, což je však na druhou stranu vzhledem k vyšší pořizovací ceně něco, co se tak nějak dalo čekat. Jak už to ale v dnešním světě chodí, ne vždy je vyšší cena zárukou kvality. To ale zde díky bohu neplatí – Njord totiž obstál na výbornou.

Testování

V posledních dnech jsem testoval jak kryt pro iPhone (konkrétně 13 Pro Max), tak i řemínek pro Apple Watch a pouzdro pro AirPods Pro a to tím nejlepším možným testem, který znám – tedy běžným životem. To jinými slovy znamená, že jsem se k příslušenství choval zkrátka tak, jak se chovám standardně k věcem, které na denní bází používám, což přináší mimo jiné nejrůznější patálie v podobě střetu telefonu či AirPods s klíči v kapse nebo třeba otření řemínku o něco v garáži či na zahradě. A po několika dnech testování mohu s klidným svědomím říci, že příslušenství obstálo naprosto dokonale. Nejenže na mé elektronice dělalo velkou parádu a okolí dokázalo zaujmout, ale zároveň jí dodalo prvotřídní ochranu, kterou upřímně upřednostňuji před líbivostí, a to při nulovém poškození. Na kryt a pouzdro si totiž klíče či jiné ostřejší předměty, které mi čas od času lítají v batohu či kapse nepřišly, díky čemuž vypadají stále jako nové. Totéž v bledě modrém pak musím říci i o řemínku na Apple Watch, u kterého spatřuji jako jedinou nevýhodu to, že vzhledem k materiálu není úplně vhodný do vody. Pokud vám ale sundávání hodinek před koupáním nevadí, není zde moc co řešit.

A u kritiky ještě malou chvíli zůstaneme. Musím sportovně uznat, že ač jsem na velký telefon již zvyklý, jelikož používám 13 Pro Max, kryt Njord rozhodně nepatří mezi ty nejužší a už tak velký telefon tedy dokáže vcelku slušně nafouknout. Hrany krytu jsou totiž relativně široké, což může být pro některé uživatele do značné míry nekomfortní. Pokud ale máte větší ruce či naopak menší telefony, myslím si, že naštvaní nebudete. Šíře hran totiž není ve výsledku žádný extrém, který by se například výrazněji podepisoval na designu, jen je s ní holt dobré počítat. Dost ale bylo kritiky, pojďme se ještě chvíli navrátit k pochvalám. Jednu tu totiž mám připravenou i pro pouzdro pro AirPods Pro, které je nejenže designově super, ale zároveň v něm pouzdro AirPods drží naprosto dokonale a co je hlavní – perfektně na něm drží i horní nasazovací část. Přitom právě ta je u mnoha konkurenčních řešení jedním z hlavních problémů, protože je vyrobena špatně a kvůli tomu z víka AirPods sklouzává. Zde se ale naštěstí nic takového nestalo.

Resumé

Jak tedy závěrem příslušenství Njord pro iPhone, Apple Watch a AirPods Pro zhodnotit? V mých očích se jedná o skutečně povedený unikát, který dodá vaší elektronice punc luxusu. A jelikož se kromě toho můžete spolehnout i na jeho funkčnost, nebojím se vám ať už kryt, pouzdro či řemínek doporučit. Stojím si za tím, že s těmito kousky budete skutečně spokojeni a hlavně unikátní. Přeci jen, příslušenství tvořené lososí kůží jen tak někdo nemá.

