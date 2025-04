Recenze FIXED 3v1 MagFlex Alu: Cestovní nabíjecí stojánek pro váš iPhone, Apple Watch i AirPods

Máte rádi gadgety, které vám dokáží svou unikátnosti zpříjemnit život? Pak pro vás mám jednu chuťovku. Český výrobce příslušenství FIXED totiž nedávno odhalil trojitou cestovní nabíječku MagFlex Alu a jelikož mi nedávno dorazila na vyzkoušení a já si ji v posledních týdnech s sebou vzal na řadu míst, abych si ji vyzkoušel v praxi, je nyní na čase vás seznámit s reálnými zkušenostmi s ní. Jaká tedy FIXED 3v1 MagFlex Alu je?

Technické specifikace, zpracování a design

Pokud hledáte kompaktní a elegantní řešení pro nabíjení vašich Apple zařízení na cestách, FIXED MagFlex ALU vás nezklame. Tenhle chytrý stojánek totiž zvládne dobíjet iPhone s MagSafe technologií výkonem až 7,5 W, ale zároveň nezapomíná ani na další zařízení. Ať už jde o sluchátka s podporou Qi nebo Apple Watch, všechno má své místo a vše se nabíjí zároveň, bez kabelového chaosu. Pokud vás pak zajímá nabíjecí příkon, pro Apple Watch je k dispozici 2,5W a pro AirPods pak 3,5W.

Integrované MagSafe magnety telefon okamžitě přichytí, přesně vycentrují a spolehlivě drží jak v horizontální, tak ve vertikální poloze, takže i během nabíjení si můžete v klidu pustit video nebo zkontrolovat zprávy. Výhodou je i variabilní konstrukce – MagFlex ALU totiž poslouží nejen jako stojánek s nastavitelným úhlem, ale rozložením získáte plochou podložku pro tři zařízení, a v minimalistickém režimu pak zase jen horní plošku pro rychlé dobití telefonu.

Tělo z odolného hliníku a silikonové plochy navíc zajistí, že zařízení nekloužou a nijak se nepoškodí. To vše v provedení, které snadno složíte do rozměru, jenž se bez problému vejde do tašky, batohu, a klidně i větší kapsy. FIXED MagFlex ALU tak představuje ideálního společníka nejen na cesty, ale klidně i na noční stolek doma.

Testování

Musím říci, že pokud alespoň občas někam cestujete na více dní, je FIXED 3v1 MagFlex Alu přesně tím nabíjecím řešením, které s sebou coby uživatel Apple produktů chcete mít. Tato kompaktní nabíječka vám totiž poskytne potřebný nabíjecí komfort bez nutnosti s sebou „tahat“ vícero kabelů, nabíjecích adaptérů a tak podobně, což osobně naprosto nesnáším. Zde vám totiž bude ve výsledku stačit jen tato nabíječka, napájecí kabel, dostatečně výkonný napájecí adaptér a je hotovo.

Funkčnost FIXED 3v1 MagFlex Alu je pak naprosto skvělá. Nabíječku stačí prostě jen jednoduše rozložit, umístit na jednotlivé nabíjecí plošky iPhone, Apple Watch a AirPods a pak už je jen nechat nabít. Nabíjení jako takové započne okamžitě, podle mého pozorování není v průběhu například pozastavováno a vzhledem k tomu, že je nabíjeno poměrně nízkým příkonem, nabíječka i samotné produkty se zahřívají jen minimálně. Jasně, můžeme se bavit o tom, že by zde potěšila podpora rychlejšího nabíjení, ale na to holt FIXED 3v1 MagFlex Alu necílí. Pokud vám tedy nevadí si na plné nabití vašich produktů chvíli počkat (tedy budete třeba nabíjet přes noc), pak vám tato nabíječka poslouží geniálně.

A s jakou rychlosti tedy máte při nabíjení počítat? V případě iPhonu 16 Pro jsem se při nabíjení z 0 na 100 % dostal zhruba za 3 hodiny a 15 minut, u Apple Watch 10 bylo potřeba na nabití zhruba 1,5 hodiny a AirPods jsem pak nabil za zhruba hodinku a čtvrt. Jak ale píšu výše, nemyslím si, že zrovna rychlost nabíjení hraje u této nabíječky důležitou roli. Výrobce se u ní už při vývoji zaměřil primárně na maximální možnou kompaktnost, což se zde naprosto povedlo.

Kromě kompaktnosti nabíječky bych rád alespoň v pár řádcích pochválil i její univerzálnost. Jednak mě u FIXED 3v1 MagFlex Alu baví zadní polohovatelný stojánek, díky kterému tak můžete nastavit sklon iPhonu přichyceného přes MagSafe a tedy si jej nastavit do ideální polohy například pro FaceTime hovory či sledování videí. Co mě ale baví možná ještě víc, je to, že 3,5W nabíjecí podložka není jen místem pro nabíjení AirPods, ale lze využít i jako nouzovka pro nabití druhého iPhonu. Jasně, rychlost nabíjení bude opravdu nízká, ale budete-li nabíjet přes noc, na 100% nabití se dostanete v pohodě.

Resumé

Jak tedy FIXED 3v1 MagFlex Alu po pár týdnech testování zhodnotit? Jako cestovní nabíječku, kterou prostě chcete mít ve vašem batohu, kabelce či jiném zavazadle. I přes své kompaktní rozměry vám totiž dokáže tato nabíječka pohodlně nabít iPhone, AirPods či Apple Watch, díky čemuž tak můžete nechat doma otravné neforemné kabely. Určitým negativem sice může být pro některé uživatele nižší nabíjecí rychlost, avšak pokud nabíjíte stejně jako já primárně přes noc, není co řešit. Za sebe tedy FIXED 3v1 MagFlex Alu určitě doporučuji. Ostatně, aby taky ne, když ji od nynějška najdete i v mé technologické výbavě.

FIXED 3v1 MagFlex Alu lze zakoupit zde