LEGO odhalilo první vánoční sety pro letošní rok. A všechny tři stojí za to!

Do Vánoc sice zbývá ještě několik měsíců, LEGO už ale začíná ukazovat, čím se nám letos pokusí navodit sváteční atmosféru. Oficiálně totiž představilo první trojici vánočních stavebnic pro rok 2026 a tentokrát musím říct, že se podle mě povedla opravdu celá sestava. Vedle klasického Santa Clause totiž dorazí také pořádně velká paní Clausová a především Buddy z filmu Elf, kterého bych v LEGO nabídce rozhodně nečekal. Všechny tři novinky mají zamířit do prodeje v průběhu října.
Buddy z filmu Elf je asi největším překvapením
Začněme podle mě nejzajímavější novinkou. LEGO Seasonal Buddy the Elf (40865) je vůbec poměrně nečekané spojení, protože LEGO tentokrát sáhlo po vánoční filmové klasice Elf. Stavebnice nabídne 713 dílků a cenu 39,99 dolaru, přičemž výsledkem je poměrně velká figurka Buddyho stojící na ledové základně připomínající Severní pól.
LEGO navíc nezůstalo jen u samotné postavy. Kolem Buddyho najdeme několik odkazů na film, například polární papuchalk, cukrové hůlky nebo láhev javorového sirupu. Výsledkem tak není jen další generická vánoční dekorace, ale stavebnice, která by mohla potěšit i dospělé fanoušky filmu. A osobně bych se vůbec nedivil, kdyby právě Buddy byl z celé trojice nakonec nejžádanější.
Fotogalerie
Druhou novinkou je Santovo vánoční odpočítávadlo (40874) s 873 dílky a cenou 59,99 dolaru. Tady LEGO vsadilo na kombinaci dekorace a skutečně použitelného vánočního doplňku. Santa stojí na zasněžené střeše vedle komína a pytle s dárky, přičemž přímo do komína je zabudovaný otočný kalendář. Pomocí ovládacích prvků lze měnit čísla a každý den si tak odpočítávat čas zbývající do Vánoc.
A tohle se mi vlastně líbí možná ještě víc než obyčejný adventní kalendář. Stavebnici totiž jednou postavíte a pak ji můžete každý prosinec vytáhnout jako klasickou vánoční dekoraci. Přesně u podobných sezónních LEGO setů podle mě dává smysl, když nejsou zajímavé jen během samotného stavění.
Fotogalerie #2
Santa konečně dostane společnost
Trojici uzavírá Up-Scaled Mrs. Claus Minifigure (40875), tedy obří LEGO minifigurka paní Clausové. Ta se skládá z 904 dílků, stát bude rovněž 59,99 dolaru a nabídne pohyblivou hlavu, ruce i paže. Její význam je ale ještě o něco zajímavější. LEGO totiž loni vydalo stejným způsobem zvětšeného Santa Clause, takže letošní paní Clausová je navržena tak, aby jej doplnila. Pokud tedy máte loňský model doma, letos si k němu budete moci postavit druhou polovinu vánočního páru.
Fotogalerie #3
Za mě je první vánoční trojice pro rok 2026 překvapivě povedená. LEGO zde totiž nesází třikrát na totéž – Buddy cílí na filmové fanoušky, Santa nabízí funkční odpočítávání do Vánoc a paní Clausová rozšiřuje loňskou stavebnici. Pokud jsou to navíc skutečně jen první letošní vánoční novinky, bude zajímavé sledovat, co LEGO vytáhne v dalších týdnech. Každopádně říjen letos pro LEGO fanoušky evidentně nebude jen o halloweenských stavebnicích. Vánoční sezóna začne pořádně brzy.