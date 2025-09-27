Zavřít reklamu

LEGO chystá parádní vánoční sety! Blíží se obří Santa, stromeček či vánoční expres

Jiří Filip
Vánoce už tradičně patří mezi období, kdy LEGO přichází s řadou kouzelných stavebnic, které dokáží ozdobit každý domov a zároveň nabídnout zábavu při jejich stavění. Není to jen o kostkách, ale o atmosféře, která se s nimi pojí – o společných chvílích s rodinou, o radosti z tvoření a o pocitu, že i malý kousek plastu dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Letos LEGO představuje hned několik svátečních setů, které se mohou stát nejen ozdobou vánoční výzdoby, ale i dárkem, na který se nezapomíná. Ať už jde o klasické postavičky, roztomilé dekorace nebo větší modely, každý z nich má to své kouzlo, které navodí tu pravou sváteční pohodu.

LEGO ve slevách pro AlzaPlus+ předplatitele můžete zakoupit zde

Vánoční expres

LEGO si pro letošní svátky připravilo opravdu kouzelný kousek. Stavebnice LEGO Icons Vánoční expres (10361) vás zavede přímo do vánoční atmosféry – ať už si postavíte lokomotivu se zvedajícím se komínem, vůz s ledním medvědem zvonícím na zvonek, nebo propracovaný služební vůz s interiérem. Nechybí ani nástupiště s lavičkou, čtveřice minifigurek a miniaturní hračky včetně historicky prvního 3D tištěného vláčku. Celá sestava čítá 956 dílků a dráha se skvěle hodí třeba kolem vánočního stromečku.

Pokud toužíte po ještě autentičtějším zážitku, lze lokomotivu doplnit o sadu LEGO Powered Up a dodat jí motorový pohon. Samotné stavění je přitom skvělou příležitostí k odpočinku – díky aplikaci LEGO Builder můžete modely prohlížet ve 3D, sledovat postup stavby a využít funkci společného stavění. Vánoční expres je tak ideálním tipem na dárek, který potěší dospělé fanoušky LEGO, železnic i vánočních dekorací. Cena setu je 2999 Kč s tím, že k dostání bude od 4. října. 

10361 WEB PRI NOBG.png 10361_WEB_PRI_NOBG.png
10361 boxprod v39.png 10361_boxprod_v39.png
10361 Prod.png 10361_Prod.png
10361 WEB SEC05 NOBG.png 10361_WEB_SEC05_NOBG.png
10361 WEB SEC07 NOBG.png 10361_WEB_SEC07_NOBG.png
10361 Lifestyle Cons 02.jpg 10361_Lifestyle_Cons_02.jpg
10361 Lifestyle Envr 03.jpg 10361_Lifestyle_Envr_03.jpg
10361 WEB SEC02 NOBG.png 10361_WEB_SEC02_NOBG.png
10361 Lifestyle Build 06.jpg 10361_Lifestyle_Build_06.jpg
10361 WEB SEC06 NOBG.png 10361_WEB_SEC06_NOBG.png
10361 Box5 v39.png 10361_Box5_v39.png
10361 Lifestyle Build 03 en gb.jpg 10361_Lifestyle_Build_03_en-gb.jpg
10361 Lifestyle Build 04.jpg 10361_Lifestyle_Build_04.jpg
10361 Lifestyle Build 07.jpg 10361_Lifestyle_Build_07.jpg
10361 Lifestyle Envr 01.jpg 10361_Lifestyle_Envr_01.jpg
10361 Lifestyle Build 05.jpg 10361_Lifestyle_Build_05.jpg
10361 WEB SEC01 NOBG.png 10361_WEB_SEC01_NOBG.png
Rodinný vánoční stromek

Stavebnice LEGO Rodinný vánoční stromek (41843) je nejen nádhernou ozdobou, ale také zábavným projektem, který dokáže spojit děti i dospělé u jednoho stolu. V krabici najdete přes 3 100 dílků, ze kterých sestavíte impozantní stromek s podstavcem, otevíracími panely a čtyřmi detailně propracovanými místnostmi – od Santovy dílny až po jídelnu skřítků. Samozřejmostí je i spousta figurek, včetně samotného Santa Clause, paní Clausové, soba, hravých skřítků a dokonce i kočky Vločky postavené z kostek.

Stromek navíc není jen na koukání – skrývá interaktivní prvky jako pohyblivý vláček v podstavci nebo hodiny v kuchyni. Až svátky skončí, lze celý model snadno rozložit a uschovat do příštího roku. Díky aplikaci LEGO Builder si můžete stavění ještě více užít – model otáčet ve 3D, sledovat postup a využít funkci „stavíme společně“, která je ideální pro rodinnou zábavu. Výsledkem je impozantní dekorace vysoká 46 cm, která rozzáří každý domov a stane se tradicí, na kterou budete čekat celý rok. Set je k dostání od 4. října za cenu 7599 Kč. 

41843 Prod en gb.png 41843_Prod_en-gb.png
41843 boxprod v39 en gb.png 41843_boxprod_v39_en-gb.png
41843 WEB SEC03 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
41843 WEB SEC08 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC08_NOBG_en-gb.png
41843 WEB SEC02 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
41843 WEB SEC09 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC09_NOBG_en-gb.png
41843 Box5 v39 en gb.png 41843_Box5_v39_en-gb.png
41843 Lifestyle Build crop en gb.jpg 41843_Lifestyle_Build_crop_en-gb.jpg
41843 Lifestyle Cons crop en gb.jpg 41843_Lifestyle_Cons_crop_en-gb.jpg
41843 WEB SEC01 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
41843 Lifestyle Cons 7 en gb.jpg 41843_Lifestyle_Cons_7_en-gb.jpg
41843 WEB SEC04 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
41843 Lifestyle Envr crop en gb.jpg 41843_Lifestyle_Envr_crop_en-gb.jpg
41843 WEB SEC05 NOBG en gb.png 41843_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
Vánoční perníková chaloupka

LEGO® Vánoční perníková chaloupka (40809) přináší do vašich Vánoc pořádnou dávku sladké nostalgie i zábavy. Stavebnice určená pro děti od 10 let nabídne vše, co si pod kouzelnou vánoční dekorací dokážete představit – barevně zdobenou chaloupku, kterou lze otevřít a objevit v ní Santův stůl, krb i útulný pokoj. Nechybí samozřejmě ani minifigurka samotného Santy, která inspiruje k hravému vymýšlení scén přímo ze severního pólu.

Model složený z 498 dílků je dostatečně detailní, aby bavil i starší stavitele, a přitom zůstává přístupný dětem, které si díky němu užijí dlouhé hodiny stavění i hraní. Po dokončení se chaloupka stane nádhernou sváteční dekorací na poličce či vánočním stole, která dokáže rozzářit atmosféru i v dalších letech. LEGO tak dává možnost vytvořit si vlastní tradici – ať už ji postavíte sami, nebo společně s rodinou, pokaždé vznikne zážitek, na který se bude hezky vzpomínat. Set je k dostání od 1. října za 989 Kč. 

40809 Prod en gb.png 40809_Prod_en-gb.png
40809 boxprod v39 en gb.png 40809_boxprod_v39_en-gb.png
40809 WEB SEC01 NOBG en gb.png 40809_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
40809 Box5 v39 en gb.png 40809_Box5_v39_en-gb.png
40809 Lifestyle envr 2 en gb.jpg 40809_Lifestyle_envr_2_en-gb.jpg
40809 Lifestyle envr en gb.jpg 40809_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
40809 WEB PRI NOBG en gb.png 40809_WEB_PRI_NOBG_en-gb.png
40809 WEB SEC05 NOBG en gb.png 40809_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
40809 WEB SEC04 NOBG en gb.png 40809_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
40809 WEB SEC02 NOBG en gb.png 40809_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
Zvětšená minifigurka Santy

LEGO® Zvětšená minifigurka Santy (40820) přinese do vašeho domova pořádnou dávku sváteční nálady. Model složený ze 761 dílků nabízí dětem od 10 let i dospělým možnost postavit si klasického Santy Clause v podobě zvětšené minifigurky. Nechybí tradiční červeno-bílé oblečení, čepice, bílé vousy ani rozzářené oči, které dělají z této stavebnice nejen zábavný projekt, ale i působivou dekoraci.

Figurka má pohyblivé paže a umí jak sedět, tak stát, takže si ji můžete vystavit přesně tak, jak se vám hodí – na stole, poličce nebo třeba mezi dalšími vánočními ozdobami. Stavění je samo o sobě příjemnou aktivitou, která dokáže přinést trochu vánoční pohody už během adventu. Tento Santův model je navržený tak, aby se stal součástí vaší vánoční výzdoby rok co rok. A pokud se vám zalíbí, můžete sbírku rozšířit i o další zvětšené minifigurky LEGO, které společně vytvoří originální výstavku nejen doma, ale třeba i v kanceláři. Set bude k dostání od 1. října za cenu 1349 Kč. 

40820 Prod en gb.png 40820_Prod_en-gb.png
40820 boxprod v39 en gb.png 40820_boxprod_v39_en-gb.png
40820 WEB SEC01 NOBG en gb.png 40820_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
40820 Lifestyle envr en gb.jpg 40820_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
40820 Lifestyle envr 2 en gb.jpg 40820_Lifestyle_envr_2_en-gb.jpg
40820 40809 40812 Lifestyle envr en gb.jpg 40820_40809_40812_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
40820 Box5 v39 en gb.png 40820_Box5_v39_en-gb.png
Ozdobní sněhuláci

Pověstná zimní atmosféra dorazila i do světa LEGO a tentokrát v podobě stavebnice LEGO Ozdobní sněhuláci (40812), která potěší děti od 6 let i dospělé nadšence do vánočních dekorací. V krabičce najdete 168 dílků, z nichž vzniknou dva kouzelní sněhuláci – dospělý s cylindrem a dárkem v ruce a menší sněhuláček s brýlemi, čepicí a lucernou. Oba působí nesmírně roztomile a díky závěsným kroužkům se dají snadno proměnit v originální ozdoby na stromeček nebo výstavní dekorace, které doma vytvoří hřejivou sváteční atmosféru.

Právě tato kombinace zábavy ze stavění a následného využití jako vánoční výzdoby dělá ze sněhuláků ideální dárek – ať už pro děti, které si vyhrají při skládání, nebo pro dospělé, kteří hledají stylovou doplňkovou dekoraci. LEGO navíc láká k tomu, aby se do stavění zapojila celá rodina, a proměnila tak chladné zimní večery ve společně strávené chvíle plné pohody. A jakmile budou sněhuláci hotoví, najdou své místo buď na vánočním stromečku, okenním parapetu, nebo třeba na poličce vedle dalších LEGO ozdob. Pokud už doma máte jiné vánoční LEGO sety, sněhuláci se mezi nimi budou vyjímat skvěle a doplní je o další kousek sváteční atmosféry. A pokud s LEGO vánočními stavebnicemi teprve začínáte, právě tahle je skvělým vstupem do tradice, kterou si zamilujete rok co rok. Set bude k dispozici od 1. října za 299 Kč.

LEGO snehulaci 1.png LEGO snehulaci 1.png
LEGO snehulaci 2.png LEGO snehulaci 2.png
LEGO snehulaci 3.png LEGO snehulaci 3.png
LEGO snehulaci 4.png LEGO snehulaci 4.png
LEGO snehulaci 5.png LEGO snehulaci 5.png
LEGO snehulaci 6.jpg LEGO snehulaci 6.jpg
LEGO snehulaci 7.jpg LEGO snehulaci 7.jpg
LEGO snehulaci 8.jpg LEGO snehulaci 8.jpg
