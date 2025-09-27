LEGO chystá parádní vánoční sety! Blíží se obří Santa, stromeček či vánoční expres

Vánoce už tradičně patří mezi období, kdy LEGO přichází s řadou kouzelných stavebnic, které dokáží ozdobit každý domov a zároveň nabídnout zábavu při jejich stavění. Není to jen o kostkách, ale o atmosféře, která se s nimi pojí – o společných chvílích s rodinou, o radosti z tvoření a o pocitu, že i malý kousek plastu dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Letos LEGO představuje hned několik svátečních setů, které se mohou stát nejen ozdobou vánoční výzdoby, ale i dárkem, na který se nezapomíná. Ať už jde o klasické postavičky, roztomilé dekorace nebo větší modely, každý z nich má to své kouzlo, které navodí tu pravou sváteční pohodu.
LEGO ve slevách pro AlzaPlus+ předplatitele můžete zakoupit zde
Vánoční expres
LEGO si pro letošní svátky připravilo opravdu kouzelný kousek. Stavebnice LEGO Icons Vánoční expres (10361) vás zavede přímo do vánoční atmosféry – ať už si postavíte lokomotivu se zvedajícím se komínem, vůz s ledním medvědem zvonícím na zvonek, nebo propracovaný služební vůz s interiérem. Nechybí ani nástupiště s lavičkou, čtveřice minifigurek a miniaturní hračky včetně historicky prvního 3D tištěného vláčku. Celá sestava čítá 956 dílků a dráha se skvěle hodí třeba kolem vánočního stromečku.
Pokud toužíte po ještě autentičtějším zážitku, lze lokomotivu doplnit o sadu LEGO Powered Up a dodat jí motorový pohon. Samotné stavění je přitom skvělou příležitostí k odpočinku – díky aplikaci LEGO Builder můžete modely prohlížet ve 3D, sledovat postup stavby a využít funkci společného stavění. Vánoční expres je tak ideálním tipem na dárek, který potěší dospělé fanoušky LEGO, železnic i vánočních dekorací. Cena setu je 2999 Kč s tím, že k dostání bude od 4. října.
Fotogalerie
Rodinný vánoční stromek
Stavebnice LEGO Rodinný vánoční stromek (41843) je nejen nádhernou ozdobou, ale také zábavným projektem, který dokáže spojit děti i dospělé u jednoho stolu. V krabici najdete přes 3 100 dílků, ze kterých sestavíte impozantní stromek s podstavcem, otevíracími panely a čtyřmi detailně propracovanými místnostmi – od Santovy dílny až po jídelnu skřítků. Samozřejmostí je i spousta figurek, včetně samotného Santa Clause, paní Clausové, soba, hravých skřítků a dokonce i kočky Vločky postavené z kostek.
Stromek navíc není jen na koukání – skrývá interaktivní prvky jako pohyblivý vláček v podstavci nebo hodiny v kuchyni. Až svátky skončí, lze celý model snadno rozložit a uschovat do příštího roku. Díky aplikaci LEGO Builder si můžete stavění ještě více užít – model otáčet ve 3D, sledovat postup a využít funkci „stavíme společně“, která je ideální pro rodinnou zábavu. Výsledkem je impozantní dekorace vysoká 46 cm, která rozzáří každý domov a stane se tradicí, na kterou budete čekat celý rok. Set je k dostání od 4. října za cenu 7599 Kč.
Fotogalerie #2
Vánoční perníková chaloupka
LEGO® Vánoční perníková chaloupka (40809) přináší do vašich Vánoc pořádnou dávku sladké nostalgie i zábavy. Stavebnice určená pro děti od 10 let nabídne vše, co si pod kouzelnou vánoční dekorací dokážete představit – barevně zdobenou chaloupku, kterou lze otevřít a objevit v ní Santův stůl, krb i útulný pokoj. Nechybí samozřejmě ani minifigurka samotného Santy, která inspiruje k hravému vymýšlení scén přímo ze severního pólu.
Model složený z 498 dílků je dostatečně detailní, aby bavil i starší stavitele, a přitom zůstává přístupný dětem, které si díky němu užijí dlouhé hodiny stavění i hraní. Po dokončení se chaloupka stane nádhernou sváteční dekorací na poličce či vánočním stole, která dokáže rozzářit atmosféru i v dalších letech. LEGO tak dává možnost vytvořit si vlastní tradici – ať už ji postavíte sami, nebo společně s rodinou, pokaždé vznikne zážitek, na který se bude hezky vzpomínat. Set je k dostání od 1. října za 989 Kč.
Fotogalerie #3
Zvětšená minifigurka Santy
LEGO® Zvětšená minifigurka Santy (40820) přinese do vašeho domova pořádnou dávku sváteční nálady. Model složený ze 761 dílků nabízí dětem od 10 let i dospělým možnost postavit si klasického Santy Clause v podobě zvětšené minifigurky. Nechybí tradiční červeno-bílé oblečení, čepice, bílé vousy ani rozzářené oči, které dělají z této stavebnice nejen zábavný projekt, ale i působivou dekoraci.
Figurka má pohyblivé paže a umí jak sedět, tak stát, takže si ji můžete vystavit přesně tak, jak se vám hodí – na stole, poličce nebo třeba mezi dalšími vánočními ozdobami. Stavění je samo o sobě příjemnou aktivitou, která dokáže přinést trochu vánoční pohody už během adventu. Tento Santův model je navržený tak, aby se stal součástí vaší vánoční výzdoby rok co rok. A pokud se vám zalíbí, můžete sbírku rozšířit i o další zvětšené minifigurky LEGO, které společně vytvoří originální výstavku nejen doma, ale třeba i v kanceláři. Set bude k dostání od 1. října za cenu 1349 Kč.
Fotogalerie #4
Ozdobní sněhuláci
Pověstná zimní atmosféra dorazila i do světa LEGO a tentokrát v podobě stavebnice LEGO Ozdobní sněhuláci (40812), která potěší děti od 6 let i dospělé nadšence do vánočních dekorací. V krabičce najdete 168 dílků, z nichž vzniknou dva kouzelní sněhuláci – dospělý s cylindrem a dárkem v ruce a menší sněhuláček s brýlemi, čepicí a lucernou. Oba působí nesmírně roztomile a díky závěsným kroužkům se dají snadno proměnit v originální ozdoby na stromeček nebo výstavní dekorace, které doma vytvoří hřejivou sváteční atmosféru.
Právě tato kombinace zábavy ze stavění a následného využití jako vánoční výzdoby dělá ze sněhuláků ideální dárek – ať už pro děti, které si vyhrají při skládání, nebo pro dospělé, kteří hledají stylovou doplňkovou dekoraci. LEGO navíc láká k tomu, aby se do stavění zapojila celá rodina, a proměnila tak chladné zimní večery ve společně strávené chvíle plné pohody. A jakmile budou sněhuláci hotoví, najdou své místo buď na vánočním stromečku, okenním parapetu, nebo třeba na poličce vedle dalších LEGO ozdob. Pokud už doma máte jiné vánoční LEGO sety, sněhuláci se mezi nimi budou vyjímat skvěle a doplní je o další kousek sváteční atmosféry. A pokud s LEGO vánočními stavebnicemi teprve začínáte, právě tahle je skvělým vstupem do tradice, kterou si zamilujete rok co rok. Set bude k dispozici od 1. října za 299 Kč.