Kontroverzní Apple reklama ve stylu „Přemluv mámu“ zmizela z YouTube

Technologický gigant Apple v uplynulých dnech spustil na svém oficiálním YouTube kanálu novou marketingovou kampaň nazvanou The Parent Presentation, která měla cílit především na studenty vysokých škol a jejich rodiče.

Jenže sotva video spatřilo světlo světa, už zase zmizelo. Apple reklamu po jediném dni označil jako soukromou, a tím ji pro běžné uživatele fakticky znepřístupnil. Tato neobvyklá situace přirozeně vzbudila pozornost technologické komunity i běžných fanoušků značky. Reklama se zároveň nenápadně „propadla“ i na stránkách Applu věnovaných studentům – zatímco ještě včera byla hlavním prvkem celé sekce, dnes ji najdete až na samém konci stránky, kde upoutá jen málokoho.

Co se stalo? Oficiální vysvětlení zatím Apple neposkytl a na dotazy médií zatím nereaguje. Mezi uživateli sociálních sítí se ale okamžitě rozběhla diskuse, co mohlo k tomuto kroku vést. Mnozí se shodují, že samotné video – ve kterém komik Martin Herlihy předvádí skupině středoškoláků, jak „přesvědčit rodiče“ pomocí personalizované prezentace, proč by jim měli koupit Mac – bylo podle části diváků trapné či dokonce „nevkusné“. Někteří diváci se nebáli označit humor za příliš křečovitý a nevhodný pro cílovou skupinu teenagerů, která bývá obecně obtížně „uchopitelná“ pro tradiční marketingové kampaně.

Na druhou stranu je třeba dodat, že zdaleka ne všichni reklamu kritizovali. Část publika si pochvalovala nadsázku a kreativní pojetí, které mělo s nadhledem ukázat studentům i rodičům možnosti Macu coby spolehlivého nástroje pro vysokoškolské studium. Apple k prezentaci přiložil i stažitelnou verzi prezentace zdarma – v šablonách pro PowerPoint, Keynote i Google Slides. Studenti si tak mohli snímky přizpůsobit a využít je jako argumenty při debatě s rodiči o nákupu nového počítače.

