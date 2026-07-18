Recenze Blackview SCM6 – Přídavný monitor (nejen) k vašemu notebooku, díky kterému budete produktivní kdykoliv a kdekoliv

Práce na notebooku má jednu velkou nevýhodu – prostor na displeji zkrátka není nafukovací. Dokud člověk otevře jen prohlížeč a e-mail, všechno je samozřejmě v pořádku. Jakmile ale začne přepínat mezi několika dokumenty, tabulkami, grafickým editorem nebo třeba videohovorem, začne být jedna obrazovka limitující. V kanceláři lze tento problém vyřešit samozřejmě jednoduše skrze připojení externího displeje, což je i můj standardní případ. K 14″ MacBooku Air tak pravidelně připojuji 32″ monitor, který mi poskytne dostatek plochy. Co ale dělat, když je člověk na cestách či obecně mimo domov a potřebuje větší pracovní plochu? Přesně v takové chvíli přichází ke slovu přenosné monitory, jejichž popularita v posledních letech výrazně roste. Jedním z nich je také Blackview SCM6, který láká na jednoduché připojení přes USB-C, kvalitní IPS panel, nízkou hmotnost i možnost napájet notebook jediným kabelem. Papírově vypadá velmi zajímavě, otázkou ale je, zda obstojí i při každodenním používání. A jelikož jej mám už nějakou chvíli u sebe na testy, je na čase vás s ním seznámit.
Technické specifikace
Blackview SCM6 disponuje 14″ IPS displejem s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, což při této úhlopříčce znamená velmi jemný obraz. IPS technologie navíc slibuje věrnější podání barev a široké pozorovací úhly, takže monitor není určen jen pro kancelářskou práci, ale bez problémů poslouží i při sledování filmů nebo úpravě fotografií. Jas dosahuje 300 nitů, obnovovací frekvence činí 60 Hz a nechybí ani certifikace TÜV Low Blue Light, která omezuje vyzařování modrého světla a zpříjemňuje dlouhodobou práci. Jasně, 300 nitů není žádný zázrak a rozlišení by taky mohlo být dle leckoho lepší, ale upřímně, pro rozšíření plochy vašeho Macu se jedná o parametry více než dostačující.
Fotogalerie
Velkým lákadlem je zde pak dle mého i konektivita. Monitor totiž nabízí dva plnohodnotné USB-C porty a samostatný USB-C konektor pro napájení pomocí Power Delivery. Pokud tedy váš notebook podporuje přenos obrazu přes USB-C, vystačíte si s jediným kabelem, který zároveň přenáší obraz i energii. U starších zařízení lze využít kombinaci HDMI a USB, takže kompatibilita je opravdu široká. Výrobce uvádí podporu systémů macOS, Windows, Android, Linux i Chrome OS, takže monitor není omezen jen na jednu platformu. Já jej nejvíce používal v kombinaci s MacBookem Air a Pro, přičemž v obou případech fungoval skvěle.
Za zmínku stojí také 100W reverzní nabíjení, integrovaný reproduktor, možnost otočení až o 180 stupňů či kompatibilita s notebooky o velikosti 13 až 17,3″ díky „čelistem“, skrze které lze přídavný monitor „přichytit“ k počítači. Celé zařízení váží přibližně 600 gramů, takže jej bez problémů přibalíte do batohu vedle notebooku.
Zpracování a konstrukce
Musím říci, že ač se bavíme o zařízení za 3199 Kč, rozhodně na první pohled Blackview SCM6 nepůsobí jako levný doplněk, ale jako poměrně elegantní pracovní nástroj. Šedé provedení s hliníkovými zády dobře ladí především s moderními notebooky a díky tenkému profilu monitor nepůsobí robustně ani vedle ultrabooků. Přestože jde o přenosné zařízení, konstrukce budí solidní dojem a při běžné manipulaci nepůsobí křehce. Pochválit musím také celkové rozměry. 14″ úhlopříčka představuje dobrý kompromis mezi dostatečně velkou pracovní plochou a snadnou přenosností. Monitor se díky tomu pohodlně vejde do většiny brašen určených pro notebooky a ani po celodenním nošení nepředstavuje výraznou zátěž.
Praktickým prvkem je pak integrovaný stojánek, který umožňuje nastavit sklon či orientaci obrazovky podle aktuálních potřeb. Výhodou je i výše zmíněná možnost uchycení k notebooku, díky čemuž druhý displej působí jako přirozené rozšíření pracovní plochy. Oceníte to hlavně při práci mimo kancelář, kde není místo na klasický monitor. Jasně, kvůli rámečkům kolem displeje notebooku a zároveň kolem přídavného displeje není takto spojená plocha úplně dokonale navazující, i tak jde ale o opravdu fajn řešení.
Výrobce navíc přibalil vše potřebné a troufnu si říci, že i něco navíc. V balení najdete USB-C kabel, USB-A/USB-C kabel, HDMI/USB-C kabel i ochranné pouzdro, takže není potřeba dokupovat žádné další příslušenství.
Testování
Upřímně musím říci, že ač jsem zprvu úplně nevěřil, že mě tento produkt zaujme, po pár týdnech testování musím říci, že právě při běžné práci ukazuje Blackview SCM6, proč podobná zařízení získávají stále větší popularitu. Rozšíření pracovní plochy de facto kdekoliv potřebuje je totiž něco, na co si člověk zvykne překvapivě rychle. Místo neustálého přepínání mezi okny lze mít najednou na jedné obrazovce otevřený dokument a na druhé například internetový prohlížeč, e-mail, videohovor nebo chat s kolegy, což mám osobně rád. Přijde mi totiž, že je člověk rázem díky většímu digitálnímu prostoru celkově produktivnější.
Velkým plusem je dle mého jednoduchost celého řešení. Pokud používáte modernější notebook s USB-C podporujícím přenos obrazu jako třeba já MacBook Air M3, zapojení zabere doslova několik vteřin. Jeden kabel znamená minimum nepořádku na stole a zároveň výrazně rychlejší přípravu pracovního prostředí, což oceníte nejen doma, ale také při práci v kavárně, coworkingu nebo na služebních cestách.
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Co se týče zobrazovacích schopností přídavného displeje, samotný IPS panel působí velmi příjemným dojmem. Full HD rozlišení je při čtrnáctipalcové úhlopříčce naprosto dostačující a text zůstává krásně ostrý. Barvy jsou živé, kontrast dostatečný a díky širokým pozorovacím úhlům není problém monitor používat ani vedle hlavního displeje notebooku. Špatná za mě určitě není ani jakási polomatná úprava, díky které se tak neobjevují nepříjemné odlesky, ale zároveň jsou zobrazované prvky stále perfektně ostré. Při kancelářské práci pak potěší také certifikace Low Blue Light, protože pokud trávíte u počítače osm a více hodin denně, každé omezení únavy očí přijde vhod. Nejde sice o funkci, která by byla na první pohled vidět, při dlouhodobém používání ale rozhodně dává smysl. Jas 300 nitů sice není určen pro práci na přímém letním slunci, v kanceláři, doma nebo ve vlaku však nabízí naprosto komfortní čitelnost. Pro cílovou skupinu uživatelů jde o rozumný kompromis mezi kvalitou obrazu, spotřebou energie a přenosností.
Integrovaný reproduktor nelze samozřejmě srovnávat s kvalitními externími reproduktory nebo notebooky vyšší třídy, jako praktický doplněk ale své místo má. Pro videohovory, prezentace nebo občasné přehrání videa z YouTube bohatě postačí a není nutné s sebou vozit další příslušenství. Velmi zajímavou funkcí je také podpora až 100W reverzního nabíjení. Pokud pracujete s notebookem připojeným přes USB-C a současně jej chcete napájet, monitor dokáže výrazně zjednodušit kabeláž. Místo několika různých adaptérů tak může být na stole jediný napájecí zdroj, což ocení hlavně lidé, kteří často mění pracovní místo.
Monitor se díky kompatibilitě s macOS i Windows hodí prakticky pro jakýkoliv notebook. Smysl ale dává také ve spojení s tablety nebo některými telefony podporujícími obrazový výstup přes USB-C. Tím se možnosti využití výrazně rozšiřují a z monitoru se stává univerzální pracovní nástroj. Příjemně dokáže překvapit také celková mobilita. Přenášení monitoru totiž nepůsobí nijak obtěžujícím dojmem a po několika dnech používání si člověk začne uvědomovat, jak moc druhou obrazovku postrádá, když ji zrovna nemá k dispozici. Přesně to bývá nejlepší známkou povedeného produktu.
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Resumé
Blackview SCM6 není monitor, který by se snažil zaujmout extravagantním designem nebo špičkovými herními parametry. Místo toho sází na praktičnost, jednoduchost a mobilitu. A právě v tom je jeho největší síla. Nabízí kvalitní obraz, bezproblémové připojení, nízkou hmotnost i velmi dobrou kompatibilitu napříč zařízeními. Pokud často pracujete na notebooku a jedna obrazovka vám přestává stačit, jde o doplněk, který dokáže výrazně zvýšit komfort každodenní práce. Především pro studenty, kancelářské pracovníky, obchodníky nebo všechny, kteří často pracují na cestách, představuje Blackview SCM6 velmi zajímavou
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