LEGO pokračuje ve Star Treku. Po Enterprise má dorazit ikonický můstek

Zdá se, že spolupráce mezi LEGO a světem Star Treku rozhodně neskončila jedinou stavebnicí. Po velmi pozitivním přijetí modelu legendární vesmírné lodi USS Enterprise se totiž začínají objevovat informace o dalším setu z tohoto kultovního sci-fi univerza. A pokud se únik potvrdí, fanoušci se mají na co těšit.
Podle aktuálně uniklých informací má LEGO připravovat stavebnici Star Trek Enterprise Bridge Diorama, tedy dioráma zachycující ikonický můstek USS Enterprise. Právě ten patří mezi nejznámější lokace celé série a fanoušci na něm strávili během let stovky hodin sledováním dobrodružství kapitána Kirka a jeho posádky.
Novinka by měla spadat do prémiové řady LEGO Icons, což naznačuje, že bude určena především dospělým stavitelům a sběratelům. Mluví se o celkem 1 701 dílcích, ceně okolo 240 dolarů a uvedení na trh už letos v září. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jeden z nejvýraznějších Star Trek setů, jaké LEGO kdy představilo. Samotné dioráma má podle dostupných informací nabídnout věrné ztvárnění můstku včetně celé hlavní posádky. Chybět by tak neměli kapitán James T. Kirk, Spock, Leonard McCoy, Hikaru Sulu, Montgomery Scott ani další známé postavy. Právě množství minifigurek by mohlo být jedním z hlavních lákadel celé stavebnice.
Načasování navíc dává smysl. LEGO teprve nedávno vstoupilo do světa Star Treku modelem USS Enterprise a podle všeho s touto licencí počítá i do budoucna. Pokud bude zájem fanoušků pokračovat, není vůbec vyloučeno, že se v dalších letech dočkáme i dalších ikonických lokací nebo lodí z tohoto univerza.
Zatím je ale potřeba brát všechny informace s rezervou. LEGO stavebnici oficiálně nepředstavilo a detaily pocházejí z úniků. Pokud se však potvrdí, mají se fanoušci Star Treku letos na podzim rozhodně na co těšit. Můstek USS Enterprise totiž patří mezi nejslavnější kulisy televizní historie a ve formě propracovaného LEGO diorámatu by mohl být ozdobou nejedné sbírky.