LEGO brzy představí první Star Trek set! Jeho fotky nyní unikly na internet

Zatímco milovníci Star Wars mají dlouhodobě v LEGO světě žně, nadšenci do jiné vesmíru ságy ve formě Star Treku měli až doposud smůlu. To by se však mělo již brzy změnit. Po měsících spekulací okolo prvního LEGO Star Trek setu totiž unikl první snímek toho modelu, který se postará o pořádný rozruch mezi sběrateli. Podle úniku má pak LEGO uvést tento set 28. listopadu 2025 s tím, že ikonická loď ze seriálu Star Trek: The Next Generation bude součástí řady LEGO Icons 18+, skládat se bude ze 3 600 dílků a prodávat pak za 399,99 dolarů / 399,99 eur / 369,99 liber.
Model má být dlouhý 60 centimetrů a LEGO u něj má údajně klást důraz na realistické proporce a plynulé tvary, které dokonale vystihují elegantní siluetu hvězdné lodi třídy Galaxy. Dominantou je oddělitelná sekce disku, vyvedená v jemné šedé s potisky oken, trupu a označením „USS Enterprise NCC-1701-D“. LEGO se podle snímků tentokrát vyřádilo na detailech od drobných zlatých a červených akcentů až po transparentní modré a červené prvky na warp gondolách, které simulují warpové pole a legendární Bussardovy kolektory.
Model stojí na robustním černém stojanu z technic dílů, který loď elegantně naklání do „letové“ pozice. Nechybí štítek s logem Hvězdné flotily ani speciální podstavec pro minifigurky posádky, přičemž těch má set nabídnout rovnou devět. Fanoušci se mohou těšit na Kapitána Picarda s čajem, Rikerův pozoun, Data s kočkou Spot, Worfovu novou helmu, Geordiho s kufříkem, doktorku Crusherovou, Troi, Wesleyho i Guinan s typickým kloboukem.
A aby toho nebylo málo, k nákupu tohoto setu bude možné v prvních dnech prodeje získat i dárek k nákupu – minimodel 40768 Star Trek: Type-15 Shuttlepod. Shuttlepod má bílý plášť s potisky insignií a minifigurku Ensign Ro Laren, která v seriálu debutovala v páté sezóně. Je tedy rozhodně na co se těšit!