Přechod z iPhone na Android už nebude noční můra. Android 17 dokáže přenést takřka vše důležité

Přetáhnout uživatele z iPhonu na Android nikdy nebylo jednoduché. Nejde totiž jen o samotný telefon, ale také o fotografie, kontakty, zprávy, aplikace a celkově celý ekosystém, na který jsou lidé zvyklí. Právě proto Google v posledních letech investuje stále více energie do nástrojů, které mají přechod z iOS co nejvíce zjednodušit. S Androidem 17 totiž přichází další výrazné vylepšení. Google totiž rozšiřuje možnosti bezdrátového přenosu dat z iPhonu a současně odstraňuje několik omezení, která dosud celý proces komplikovala. Cílem je jediné – aby změna platformy byla co nejméně bolestivá.
Dosavadní nástroje už umožňovaly přenést z iPhonu na Android kontakty, fotografie, videa, kalendáře nebo některé zprávy. Android 17 však podle Googlu celý proces dále rozšiřuje a zjednodušuje. Velký důraz je přitom kladen především na bezdrátový přenos. Uživatel už nebude muset v řadě situací řešit kabelové propojení obou zařízení a větší část migrace proběhne automaticky prostřednictvím bezdrátového spojení. Google se tím snaží odstranit jednu z nejčastějších překážek, na které noví uživatelé Androidu při přechodu z iPhonu naráželi.
Google zároveň letos výrazně investuje do funkcí propojujících jednotlivá zařízení v rámci vlastního ekosystému. Android 17 například přináší funkci Continue On, která připomíná známý Apple Handoff. Uživatelé tak budou moci rozpracovanou činnost plynule přesouvat mezi telefonem a tabletem. Právě podobné funkce byly dlouhé roky jednou z nejsilnějších zbraní Applu. Jakmile si uživatel pořídil iPhone, iPad a Mac, přechod ke konkurenci byl stále složitější. Google se nyní snaží vytvořit podobně propojený zážitek i na Androidu.
Pomůže i Quick Share
Další oblastí, na kterou se Google zaměřuje, je sdílení souborů. Android 17 rozšiřuje možnosti Quick Share (obdoba AirDropu) a podle Googlu bude přenos dat mezi Androidem a iPhonem jednodušší než dříve. U některých scénářů má fungovat sdílení pomocí QR kódů a dalších univerzálních metod, které nebudou vyžadovat složité nastavování. I když Quick Share stále není přímou náhradou za AirDrop, rozdíly mezi oběma platformami se postupně zmenšují. A právě to je přesně směr, kterým se Google v posledních letech vydává.
Apple stále drží několik silných trumfů
Přestože Android 17 přináší řadu vylepšení, Apple má stále výhodu v tom, jak hluboce propojený jeho ekosystém je. Funkce jako AirDrop, Handoff, Univerzální schránka nebo propojení s Apple Watch fungují dlouhodobě velmi spolehlivě a pro mnoho uživatelů představují důvod, proč u iPhonu zůstávají. Google si to dobře uvědomuje. Místo kopírování jednotlivých funkcí proto buduje vlastní alternativy, které mají nabídnout podobné pohodlí napříč telefony, tablety, Chromebooky a dalšími zařízeními s Androidem.
Zajímavé přitom je, že dnes už se výrobci nesnaží soupeřit jen výkonem nebo fotoaparáty. Tyto rozdíly se postupně zmenšují. Mnohem důležitější se stává právě ekosystém a jednoduchost používání. Android 17 je dalším důkazem, že Google chce odstranit co nejvíce důvodů, proč se lidé bojí přejít z iPhonu. A pokud se nové nástroje pro migraci dat a propojení zařízení osvědčí v praxi, může být změna platformy v roce 2026 výrazně jednodušší než kdykoliv předtím.