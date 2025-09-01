Zemřel autor legendární Apple reklamy, kterou zná celý svět

Patří mezi nejslavnější reklamní spoty všech dob. Když se v roce 1984 během finále Super Bowlu poprvé objevila na obrazovkách, změnila způsob, jakým lidé vnímali nejen značku Apple, ale i samotnou reklamu jako umělecký formát. Tento vizionářský příběh o svobodě a odporu proti uniformitě tehdy pomohl představit první Macintosh a zapsal se do dějin populární kultury. Nyní přišla smutná zpráva – jeden z klíčových autorů, stojících za tímto dílem, zemřel.
Reklama známá jednoduše jako „1984“ vznikla v úzkém kruhu kreativců, kteří dokázali přesvědčit samotného Steva Jobse i vedení Applu, že právě tato odvážná metafora uvede nový produkt. Spot, který svou silou otřásl reklamním průmyslem režíroval Ridley Scott. Tehdy šlo o investici 15 milionů dolarů, která se nesmazatelně zapsala do dějin. Za samotným textem a myšlenkou stál Steve Hayden, legendární copywriter a dlouholetý reklamní stratég. Hayden zemřel 27. srpna 2025 ve věku 78 let.
Svoboda skrze informace – a zklamání z dneška
Hayden v pozdějších rozhovorech často vysvětloval, že „1984“ byla postavena na myšlence, že dobré informace lidi osvobozují. „Pokud mají lidé přístup k pravdě, nemohou být ovládáni,“ říkával. O to víc jej trápilo, že vývoj posledních let ukázal pravý opak: „Lidé pravdu nedokážou najít – a když už ji najdou, nevěří jí.“ Režisér Ridley Scott později přiznal, že ho Haydenův scénář nadchl natolik, že se do projektu okamžitě zapojil. „Ta reklama byla jako umělecké dílo. Nebylo v ní řečeno, co Mac je nebo co dělá. A přesto byla naprosto devastující,“ řekl v roce 2022.
Steve Jobs s Johnem Sculleym nakonec rozhodli spot odvysílat, a to i navzdory tehdejším interním sporům v Applu. Reakce byla okamžitá: televizní zpravodajství po celých Spojených státech reklamu přebíralo a znovu vysílalo. Apple tím vyvolal obrovskou mediální vlnu, aniž by musel zaplatit další prostor v televizi. Hayden si byl ale dobře vědom, že ani nejslavnější reklama sama o sobě značku neutvoří. „Apple se neprodává reklamou. Prodává se evangelizací – člověk mluví s člověkem. Reklama jen podporuje poselství evangelistů,“ řekl v roce 2003 při setkání bývalých zaměstnanců Applu.
Steve Hayden zůstává v paměti mnohých nejen jako autor jednoho z nejikoničtějších reklamních příběhů, ale i jako člověk, který dokázal porozumět Stevu Jobsovi a přetavit jeho vizi do sdělení, které oslovilo miliony. Reklama „1984“ zůstává symbolem odvahy jít proti proudu – a připomínkou, že i v komerčním světě může vzniknout umění.