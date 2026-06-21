Zakladatel Ubisoftu tragicky zemřel při pádu letadla. Herní svět přišel o muže, který stál za Assassin’s Creed i Far Cry

Herní průmysl zasáhla mimořádně smutná zpráva. Ve věku 69 let zahynul při letecké nehodě ve Francii Claude Guillemot, jeden ze spoluzakladatelů společnosti Ubisoft. Firma, která stojí za legendárními sériemi Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Just Dance nebo Tom Clancy’s Rainbow Six, přišla o člověka, jenž stál u jejího vzniku a po čtyři desetiletí pomáhal budovat jedno z největších herních impérií světa.
K tragédii došlo v pátek večer poblíž letiště La Baule-Escoublac na západním pobřeží Francie. Claude Guillemot cestoval na palubě dvoumotorového letounu Cessna 421 společně s leteckým instruktorem. Stroj se z dosud neznámých příčin zřítil na pole jen několik okamžiků před plánovaným přistáním. Oba muži nehodu nepřežili. Francouzské úřady již zahájily vyšetřování, které má objasnit přesnou příčinu havárie. Podle dostupných informací měli oba platné pilotní licence a byli zkušenými letci. Společnost Ubisoft vydala krátké oficiální prohlášení, ve kterém potvrdila úmrtí svého spoluzakladatele. Firma uvedla, že je hluboce zarmoucena zprávou o smrti Clauda Guillemota a že její myšlenky směřují k jeho rodině a blízkým. Další komentáře zatím poskytovat nebude.
Claude Guillemot založil Ubisoft společně se svými čtyřmi bratry v roce 1986. Z původně malé rodinné společnosti se během několika desetiletí stal jeden z největších světových vydavatelů videoher. Zatímco jeho bratr Yves Guillemot se stal veřejnou tváří společnosti a dlouholetým generálním ředitelem, Claude působil především v zákulisí. Podílel se na strategickém řízení skupiny a vedl také společnost Guillemot Corporation, která vyrábí herní příslušenství a periferie. Právě tato nenápadná role z něj udělala jednu z nejdůležitějších osobností francouzského herního průmyslu.
Ubisoft během existence společnosti vytvořil nebo vydal desítky ikonických titulů. Největší úspěch zaznamenala série Assassin’s Creed, která se prodala ve stovkách milionů kopií a dočkala se filmového zpracování i dalších mediálních adaptací. Obrovský úspěch zaznamenaly také série Far Cry, Rayman, Just Dance, Rainbow Six nebo Ghost Recon. Ubisoft se během let rozrostl do desítek studií po celém světě a zaměstnává tisíce vývojářů. Pro miliony hráčů představuje tato značka jednu z nejvýznamnějších firem v historii videoher. Tragická událost přichází v době, kdy Ubisoft prochází rozsáhlou transformací. Společnost v posledních letech čelila poklesu tržeb, rušení některých projektů i reorganizaci svých studií. Přesto stále patří mezi největší herní vydavatele na světě a připravuje další pokračování svých nejslavnějších sérií. Smrt Clauda Guillemota proto není jen osobní tragédií pro jeho rodinu, ale také významnou ztrátou pro celý herní průmysl. Odchází člověk, který pomohl definovat podobu moderních videoher a ovlivnil několik generací hráčů po celém světě.