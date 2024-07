Milujete hry od Ubisoftu? Zde zdarma stáhnete veškeré oficiální tapety i fanouškovské materiály k nim

Mezi fanoušky videoher bychom zřejmě jen stěží hledali někoho, kdo by se ve svém životě nesetkal se hrami od Ubisoftu. Vždyť například série Far Cry či Assassin’s Creed se staly za dobu své existence naprostými legendami a zároveň dost možná jedněmi z nejznámějších videoher dosavadní herní historie. Je proto naprosto jasné, že mají tyto hry obrovskou fanouškovskou základnu po celém světě. O to víc potěší, že na webu Ubisoftu najdou právě tito fanoušci sekci, ze které se dají stáhnout oficiální tapety i jiné fanouškovské materiály ke všem hrám a to zcela zdarma.

Nejnovější oznámený Assassin's Creed assassins creed shadows 1 assassins creed shadows 2 assassins creed shadows 3 assassins creed shadows 4 assassins creed shadows 5 Vstoupit do galerie

Přestože je tato sekce na webu Ubisoftu poměrně skryta, obsahuje opravdové poklady zejména ve formě tapet v nejrůznějších rozlišeních s motivy vašich oblíbených her. Na výběr je přitom zpravidla jak z relativně minimalistických motivů, tak i z okázalejších, divočejších verzí. Zkrátka a dobře, na své si přijde snad každý. Pokud tedy hry od Ubisoftu milujete i vy, není určitě od věci do této sekce mrknout a postahovat si vše, co se vám zlíbí.

Tapety a další fanouškovské materiály k Ubisoft hrám stáhnete zdarma zde