Jakou sociální síť si loni chtěli lidé nejčastěji smazat? Z odpovědi budete překvapeni!

Na celém světě je 4,8 miliardy uživatelů sociálních sítí, což představuje 59,9 % světové populace a 92,7 % všech uživatelů internetu. Ti, kteří používají sociální média, používají každý měsíc v průměru 6,7 různých sítí, na kterých stráví v průměru 2 hodiny a 24 minut denně.

Navzdory popularitě sociálních sítí ale mohou příslušné aplikace u uživatelů rychle upadat v nemilost. Někdy mohou lavinu mazání aplikací sociálních sítí spustit influcenceři a známé osobnosti – když například v roce 2018 Kylie Jenner na Twitteru oznámila, že maže Snapchat, snížil tento znuděný tweet tržní hodnotu Snap Inc. o více než 1 miliardu dolarů v jednom z nejhorších obchodních dnů společnosti. Jindy mohou za hromadným mazáním aplikací sociálních sítí stát nejrůznější skandály a kontroverze. Třetím případem je model, kdy nová sociální platforma zprvu vzbudí nadšení a zvědavost uživatelů, o pár měsíců později ale nastane masivní odliv.

V TRGDataCenters se rozhodli s využitím dat ze společnosti Statista sestavit žebříček aplikací sociálních sítí, které za poslední rok upadly nejvíce v nemilost. K sestavení žebříčku použili seznam nejpopulárnějších sociálních sítí na svět, přičemž se zaměřili na ty, které mají nejvyšší počet uživatelů a zároveň jsou dostupné v nejvíce zemích světa. Poté analyzovali, kolikrát za posledních 12 měsíců byl vyhledán výraz „Jak smazat účet na XY“.

Podle údajů TRGDataCenters lidé chtěli velmi často mazat Instagram – v roce 2023 vyhledával každý měsíc více než 1 milion lidí po celém světě heslo „jak smazat (svůj) instagramový účet“. To je více než 12 500 lidí na každých 100 000 lidí na světě. Instagram původně sloužil jako čistě fotografická sociální síť. Postupem času vyvinul nové funkce, aby udržel krok se spotřebiteli a konkurencí, a to včetně Stories (aby konkuroval Snapchatu v době svého spuštění), videa, živého vysílání a nakupování. Všechny tyto doplňky změnily původní účel aplikace, kterým bylo sdílení fotografií. Stále více se také stává místem pro kariéru influencerů, což znamená, že kanály mnoha lidí obsahují #ad, což by mohlo být vnímáno jako negativní ovlivnění uživatelského zážitku.

Navzdory tomu se aplikace stále může pochlubit 2 miliardami uživatelů po celém světě. Pokud však milion lidí bude i nadále každý měsíc usilovat o smazání svých účtů, mohla by instagramová bublina splasknout, což by mohlo do roka změnit její podobu. Následoval Snapchat, který byl poprvé spuštěn v roce 2011. V loňském roce si svůj účet na Snapchatu chtělo měsíčně smazat téměř 130 000 lidí. A i když je to výrazně méně než u Instagramu, stále se jedná o velkou část z jeho 750 milionů uživatelů. Snapchat je znám spíše jako prostor, kam utekli mladí uživatelé sociálních médií z generace Z v naději, že se vyhnou svým rodičům, kteří jsou nyní spíše na Instagramu a Facebooku.

Kdo jsou lidé, kteří chtějí Snapchat opustit, a proč? Podle portálu Statista tvoří osoby ve věku 13 – 17 let 20 % této demografické skupiny, ale její vrchol tvoří osoby ve věku 18 – 24 let, a to 38,8 %. Osoby ve věku 25 – 34 let tvoří 22,8 % a dospělí ve věku 35 – 49 let 13,8 %. Snapchat však v posledních letech zaznamenal výrazný nárůst počtu diváků. V roce 2022 se počet uživatelů Snapchatu zvýšil o více než 123 % ve srovnání s počtem uživatelů v roce 2018. Na základě toho je pravděpodobné, že jsou to právě lidé ve starších demografických skupinách, kteří hledají a rozhodují se smazat své účty.

Doba se mění, sociální sítě také

Na základě těchto faktů a čísel je vidět, jak se sociální média neustále mění a s rostoucím počtem uživatelů roste i potřeba ukládat, zpracovávat a spravovat velké množství dat.

Podle údajů z roku 2021 tvořily Twitter, Meta a TikTok 11 největších velkoobchodních pronájmů datových center pro více nájemců podepsaných v tomto roce. Dále bylo koncem roku 2022 uvedeno do provozu první evropské datové centrum společnosti TikTok v Dublinu a společnost Meta rovněž oznámila projekt ve Španělsku v hodnotě 1,1 miliardy dolarů, který doplní stávající zařízení ve Švédsku a Irsku.

Proč tedy kanály sociálních médií investují tak velké prostředky do datových center a jak fungují ve vzájemné synchronizaci?

Ukládání uživatelských dat: Platformy sociálních médií shromažďují obrovské množství obsahu vytvořeného uživateli, jako jsou fotografie, videa, příspěvky a osobní údaje. Datová centra poskytují infrastrukturu pro bezpečné a spolehlivé ukládání těchto informací.

Zpracování provozu: Jak ukazují příslušná data, denně dochází k obrovskému provozu, kdy k platformám přistupují a komunikují s nimi miliony, nebo dokonce miliardy uživatelů současně. Datová centra obsahují servery a síťová zařízení, která mohou tyto vysoké objemy požadavků a dat spravovat a zpracovávat.

Zajištění dostupnost: Datová centra pomáhají zajistit, aby platforma sociálních médií byla dostupná a reagovala nepřetržitě. Je zapotřebí používat redundantní a záložní systémy, aby se zabránilo výpadkům a zachovala se kontinuita služeb.

Zabezpečení: Datové centrum bude mít zavedena robustní bezpečnostní opatření, která chrání data uživatelů před narušením, kybernetickými útoky a neoprávněným přístupem. To zahrnuje fyzické zabezpečení, šifrování, firewally a další nezbytné protokoly kybernetické bezpečnosti.

Zpracování a analýza: Platformy sociálních médií využívají datová centra ke zpracování a analýze uživatelských dat. Tato analýza pomáhá při zlepšování uživatelských zkušeností, poskytování personalizovaného obsahu a cílené reklamy.

Dodržování předpisů a regulace: V mnoha regionech platí specifické zákony o ochraně údajů, které musí společnosti provozující sociální média dodržovat. Datová centra hrají zásadní roli při zajišťování souladu s těmito předpisy tím, že bezpečně spravují a ukládají data uživatelů.

Datová centra v podstatě fungují jako páteř sítí sociálních médií a poskytují infrastrukturu nezbytnou pro ukládání, zpracování, zabezpečení a správu obrovského množství dat generovaných a spotřebovávaných těmito platformami.