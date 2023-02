Facebook spouští placené ověření účtu, bude dokonce dražší než u Twitter!

Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, pod kterou patří Facebook, Instagram nebo například WhatsApp dnes na svém oficiálním profilu na Facebooku oznámil, že ověření účtu bude nově placené, podobně jako je tomu u Twitteru. Placení za ověření, tedy za modrou fajfku u profilu se bude týkat jak Instagramu, tak Facebooku a nabídne mimo jiné přímý přístup k zákaznické podpoře. Předplatné nese název Meta Verified a bude stát 11,99$ měsíčně, pokud jej zakoupíte na webu, případně 14,99$, pokud si jej zkaoupíte v rámci předplatných na iOS zařízení. Zvýšená cena na iOS odráží 30% poplatek, který od vývojářů vybírá Apple v rámci App Store.

Meta Verified bude tento týden dostupný v Austrálii a na Novém Zélandu a již brzy se rozšíří do dalších zemí. Zuckerberg ve svém příspěvku uvedl, že ověření je navrženo tak, aby zvýšilo autenticitu přispěvatelů. Na rozdíl od podobné nabídky Twitteru totiž Meta Verified vyžaduje, aby uživatelé museli při registraci ověřit své ID pomocí státní identity, v případě ČR to pak bude bankovní identita, případně informace z pasu nebo občanského průkazu. Kdy se rozšíří předplatné do dalších krajin není zatím jasné.