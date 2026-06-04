Instagram mění algoritmy. Dospívajícím chce omezit opakované zobrazování citlivého obsahu

Společnost Meta oznámila další úpravy fungování Instagramu, jejichž cílem je lépe chránit dospívající uživatele. Nově testované změny algoritmů mají omezit opakované zobrazování obsahu souvisejícího s tématy, která mohou mít negativní dopad na psychické zdraví mladých lidí.
Instagram tak reaguje na dlouhodobou kritiku týkající se vlivu sociálních sítí na dospívající a snaží se najít rovnováhu mezi svobodou obsahu a ochranou zranitelnějších skupin uživatelů.
Když algoritmus ukazuje stále totéž
Princip fungování sociálních sítí je jednoduchý. Pokud uživatel projeví zájem o určitý typ obsahu, algoritmus mu začne nabízet další podobné příspěvky. To může být užitečné například u koníčků nebo vzdělávacích témat, problém však nastává ve chvíli, kdy se jedná o citlivé oblasti související s psychikou nebo vnímáním vlastního těla.
Právě na takový obsah se nová opatření zaměřují. Meta uvádí, že chce omezit situace, kdy jsou dospívající opakovaně vystavováni příspěvkům týkajícím se úzkostí, depresí, tělesného vzhledu, výživy, hubnutí, intenzivního cvičení nebo dalších témat, která mohou při nadměrné konzumaci negativně ovlivňovat psychickou pohodu. Podle společnosti není cílem tento obsah zcela odstranit, ale zabránit tomu, aby jej algoritmus doporučoval stále dokola.
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Více rozmanitosti v doporučeném obsahu
Meta vysvětluje, že citlivá témata by měla být vyvažována jinými typy příspěvků. Pokud tedy teenager projeví zájem například o videa zaměřená na fitness nebo stravování, Instagram mu nebude neustále zobrazovat pouze obsah z této oblasti, ale nabídne i další témata. Změna se nebude týkat pouze sekce Objevit (Explore), ale také doporučení v Reels a v hlavním kanálu příspěvků.
Cílem je zabránit takzvaným obsahovým spirálám, kdy uživatel postupně dostává stále užší a intenzivnější dávku stejného typu příspěvků.
Ochrana mladistvých je pro Metu stále důležitější téma
Nejde o první krok, který Meta v posledních letech podnikla. Už v roce 2025 společnost zpřísnila pravidla pro zobrazování sexuálně sugestivního obsahu dospívajícím a zároveň zablokovala některé vyhledávací výrazy spojené například s alkoholem nebo explicitním násilím. Tehdy Meta přirovnávala prostředí Instagramu pro mladistvé k filmům s věkovým omezením PG-13. Toto srovnání však vyvolalo kritiku ze strany filmového průmyslu a vedlo k veřejné debatě o tom, zda je podobné označení vůbec vhodné.
Změny přicházejí po soudním sporu
Nové úpravy algoritmů přicházejí krátce po mediálně sledovaném občanskoprávním procesu v Los Angeles, který se zabýval možnou souvislostí mezi sociálními sítěmi a závislostí mladistvých uživatelů na online obsahu. Ačkoli Meta oficiálně nespojuje aktuální změny přímo s tímto případem, načasování obou událostí je pozoruhodné. Otázky týkající se dopadu sociálních sítí na psychické zdraví dětí a teenagerů se totiž v posledních letech stávají stále důležitějším tématem nejen pro technologické firmy, ale také pro zákonodárce a regulátory po celém světě.
Změny se neomezí jen na Instagram
Meta zároveň potvrdila, že obdobná ochranná opatření plánuje postupně rozšířit i na další své služby. V průběhu letošního roku by se měla objevit také na platformách Facebook a Messenger. Společnost tak pokračuje v postupném zpřísňování pravidel pro mladé uživatele. Zda nové algoritmy skutečně povedou ke zdravějšímu používání sociálních sítí, ukáže až jejich širší nasazení a dlouhodobé zkušenosti uživatelů.