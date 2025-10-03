Instagram testuje zásadní změnu! Místo fotek vám naservíruje rovnou Reels

Instagram oznámil test, který by mohl zásadně změnit způsob, jakým uživatelé aplikaci používají. Malá skupina uživatelů v Indii nyní vidí po spuštění aplikace místo tradičního domovského feedu rovnou záložku Reels. Šéf Instagramu Adam Mosseri test představil na síti Threads. Upozornil, že Reels a přímé zprávy jsou v posledních letech hlavním zdrojem růstu platformy. „Zvažujeme, zda z nich neudělat první dvě záložky. Je to jen možnost dostupná pro malou skupinu lidí v Indii od dnešního dne. Pokud se vám to nelíbí, můžete se odhlásit,“ uvedl.
V současnosti je Reels čtvrtou záložkou aplikace, a tedy až za hlavní obrazovkou s příspěvky účtů, které uživatelé sledují. Pokud by se změna z testu stala standardem, znamenalo by to, že Instagram by po otevření automaticky zobrazoval krátká videa. Tedy podobně jako to funguje u konkurence TikTok. I když Mosseri zdůrazňuje, že jde zatím jen o omezený experiment, existuje několik náznaků, že by změna mohla být rozšířena globálně. Především Reels dlouhodobě generují největší nárůst používání aplikace a Meta by ráda tento trend podpořila. Navíc model TikToku, kde je právě feed krátkých videí výchozí obrazovkou, se ukázal jako extrémně úspěšný. Dalším signálem je nedávno spuštěná aplikace Instagramu na iPad, která už Reels staví do popředí. To podle analytiků může být předzvěstí toho, co přijde na iPhone a Android.